Grêmio muda rota após eliminação na Copa do Brasil e busca reforços experientes na Série B

Após a eliminação precoce na Copa do Brasil, a direção do Grêmio admite mudanças nos planos e vai retornar ao mercado em busca de mais reforços para a temporada de 2022. O técnico Roger Machado, que contra o Mirassol realizou a sua segunda partida no comando tricolor nesta sua nova passagem pelo clube, foi o primeiro a falar da necessidade de mais contratações para a disputa da Série B.

“Evidente que a gente ainda procura reforços para aumentar a qualidade do elenco. Eu acredito que a gente vai fazer um time muito competitivo para subir para a primeira divisão. A camisa do Grêmio é muito pesada, mas só a camisa não entra em campo. A gente também vai precisar fortalecer este elenco”, destacou Roger Machado

“O nosso grupo é muito jovem, de uma média de idade de 22 anos, e eles são jovens e vão oscilar no meio deste processo, só que no meio deste processo temos jogos importantes como foi contra o Mirassol”, disse o técnico gremista após a eliminação para o Mirassol.

Sem dinheiro em caixa e tendo que reduzir em mais de dois milhões a folha de pagamento, o vice de futebol gremista Dênis Abrahão vai ter que usar da criatividade para efetivar novas contratações.

“Nós estamos trabalhando, sem alarde, sem barulho, mas estamos trabalhando e no momento oportuno nós vamos informar quando realizarmos uma contratação. Mas por enquanto não temos nada fechado, temos muita análise de mercado, mas efetivamente contratações não temos nada”, destacou o dirigente.

As prioridades são um lateral direito, um zagueiro e um goleiro experiente. Para a lateral direita o nome de Edilson, campeão da Copa do Brasil 2016 e Libertadores 2017, pelo Grêmio, foi oferecido e está sendo analisada a possibilidade do seu retorno.

Edilson está sem clube após defender o Avaí em 2021, onde foi titular durante toda a temporada, ajudando o time catarinense a subir para a primeira divisão. Por ser experiente, conhecer bem o Grêmio e estar livre no mercado, o nome de Edilson se enquadra no perfil de contratação que o Grêmio procura.