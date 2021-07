Grêmio mantém Tiago Nunes e fala em criar "fato novo" pra voltar a vencer

O treinador está "por um fio" em meio à campanha ruim do clube no Brasileirão 2021

A derrota do Grêmio para o Juventude por 2 x 0 fez aumentar ainda mais a crise no Tricolor Gaúcho. O clima do técnico Tiago Nunes ficou praticamente insustentável e o treinador vive o pior momento desde a sua chegada ao Grêmio.

Após o jogo, ainda dentro do vestiário no Estádio Alfredo Jaconi, uma reunião de quase uma hora entre os dirigentes e o técnico Tiago Nunes terminou com a definição de que o treinador terá mais um voto de confiança, pelo menos até o jogo de domingo (04), contra o Atlético-GO, na Arena.

“É inadmissível ficar seis jogos sem vencer, mas estamos vendo um bom trabalho no dia a dia e vamos mobilizar o grupo para o próximo jogo. Cobramos o Tiago, precisamos de resultados e temos três dias para buscar estes três pontos que são necessários. Até domingo temos que criar um fato novo, uma situação para mobilizar os jogadores. Temos que fazer um campeonato daqui pra frente, temos tempo, mas temos que reagir. Os jogadores estão chocados, a comissão técnica está chocada e nós, da direção também estamos chocados”, destacou o vice de futebol gremista Marcos Hermann

A campanha do Grêmio no Campeonato Brasileiro muito ruim: até o momento foram seis jogos, com quatro derrotas e dois empates, dois pontos conquistados em 18 disputados. O Grêmio está na zona do rebaixamento desde a segunda rodada da competição, quando também assumiu a lanterna do campeonato na quarta rodada.

Tiago Nunes foi anunciado como técnico do Grêmio no dia 21 de abril, substituindo Renato Portaluppi, que se desligou do Tricolor após a eliminação na Libertadores da América. Foram 17 jogos, com quatro empates e quatro derrotas. O treinador chegou a conquistar o Campeonato Gaúcho, superando na final o Internacional, onde venceu o primeiro clássico e empatou o segundo.

Hoje Tiago Nunes está só pelo próximo jogo, mais um resultado ruim e o treinador deverá ser demitido do cargo de técnico do Grêmio.