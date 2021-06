Grêmio libera lateral Cortez para acertar com o Bahia

Lateral de 34 anos não foi relacionado para por Tiago Nunes para o duelo contra o Santos pelo Brasileirão

Com o contrato acabando em dezembro de 2021, o Grêmio está liberando o lateral esquerdo Bruno Cortez para o Bahia. Por este motivo o lateral não foi relacionado pelo técnico Tiago Nunes para o jogo contra o Santos.

Bruno Cortez está com 34 anos e chegou na Arena em 2017 para disputar posição com Marcelo Oliveira, titular do time gremista que foi campeão da Copa do Brasil de 2016.

Não demorou muito para Cortez se firmar como titular no time tricolor e fazer parte da conquista da Libertadores da América de 2017.

A contratação de Cortez foi indicação do então técnico gremista Renato Portaluppi, nos quatro anos que esteve a serviço do Grêmio o lateral Cortez passou boa parte deste período como titular.

No Grêmio, Cortez atuou em 208 jogos, marcando dois gols e dando 10 assistências que resultaram em gol. Conquistou quatro campeonatos estaduais, uma Libertadores da América e uma Recopa Sul-Americana.