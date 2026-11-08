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Gremio v Athletico Paranaense - Brasileirao 2026Getty Images
Joaquim Lira Viana

Grêmio leva a melhor sobre Atlético-MG e vai à final da Copa do Brasil; veja o histórico da equipe em decisões no torneio

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Tricolor gaúcho chega à sua décima decisão na competição, mantém a busca pelo sexto título e tenta encerrar a temporada com uma conquista nacional

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O Grêmio empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG neste sábado (7), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil de 2026. Com o resultado, o Tricolor gaúcho garantiu a classificação para a decisão, já que havia vencido o confronto de ida por 2 a 0, em Porto Alegre. Assim, a equipe chega à sua décima final na história da competição.

O Grêmio é um dos maiores vencedores da Copa do Brasil, com cinco títulos conquistados: em 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016. A equipe divide a segunda posição no ranking de maiores campeões com o Flamengo, atrás apenas do Cruzeiro, que soma seis taças. Os quatro vice-campeonatos da equipe foram em 1991, 1993, 1995 e 2020. Com isso, o clube tem um aproveitamento de 56,2% em finais da Copa do Brasil.

Veja o resultado de todas as nove finais do Grêmio na Copa do Brasil

1989: Grêmio 3 x 1 Sport – Campeão
Ida: Sport 1 x 1 Grêmio
Volta: Grêmio 2 x 1 Sport

1991: Grêmio 1 x 1 Criciúma – Vice-campeão
Ida: Grêmio 1 x 1 Criciúma
Volta: Criciúma 0 x 0 Grêmio

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1993: Grêmio 1 x 2 Cruzeiro – Vice-campeão
Ida: Grêmio 0 x 0 Cruzeiro
Volta: Cruzeiro 2 x 1 Grêmio

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1994: Grêmio 1 x 0 Ceará – Campeão
Ida: Ceará 0 x 0 Grêmio
Volta: Grêmio 1 x 0 Ceará

1995: Grêmio 1 x 3 Corinthians – Vice-campeão
Ida: Corinthians 2 x 1 Grêmio
Volta: Grêmio 0 x 1 Corinthians

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1997: Grêmio 2 x 2 Flamengo – Campeão
Ida: Grêmio 0 x 0 Flamengo
Volta: Flamengo 2 x 2 Grêmio

2001: Grêmio 5 x 3 Corinthians – Campeão
Ida: Grêmio 2 x 2 Corinthians
Volta: Corinthians 1 x 3 Grêmio

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2016: Grêmio 4 x 2 Atlético-MG – Campeão
Ida: Atlético-MG 1 x 3 Grêmio
Volta: Grêmio 1 x 1 Atlético-MG

2020: Grêmio 0 x 3 Palmeiras – Vice-campeão
Ida: Grêmio 0 x 1 Palmeiras
Volta: Palmeiras 2 x 0 Grêmio

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Duelo contra o Galo

No jogo de ida, disputado no último domingo (1), os responsáveis pelos gols gremistas foram Carlos Vinícius, aos 11 minutos, e Erick Noriega, aos 47 minutos, logo após o intervalo. A partida também contou com a expulsão do zagueiro Gustavo Martins aos 95 minutos dos acréscimos.

Já no jogo da volta, o Atlético-MG começou melhor e abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo, com Renan Lodi. A vantagem mineira, porém, durou pouco: aos 38 minutos, Carlos Vinícius balançou as redes e deixou tudo igual na Arena MRV. Já aos 88 minutos, o zagueiro Vitão, do Atlético, recebeu cartão vermelho e deixou a equipe mineira com um jogador a menos nos minutos finais. O placar, porém, permaneceu inalterado até o apito final.

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Grêmio busca salvar a temporada com a final da Copa do Brasil

A classificação representa uma oportunidade importante para o Grêmio encerrar a temporada com um título, especialmente diante da situação delicada no Brasileirão. Atualmente, o Tricolor ocupa a 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com 37 pontos. O Corinthians aparece em 17º lugar, também com 37 pontos, mas leva vantagem no saldo de gols: -6 contra -9 dos gaúchos. Dessa maneira, mesmo sob o risco de disputar a Série B em 2027, o clube conseguiu alcançar uma decisão nacional.

A última vez que o Grêmio havia disputado uma final da Copa do Brasil foi em 2020, quando enfrentou o Palmeiras e acabou derrotado na decisão, disputada em 2021. Agora, seis anos depois, o Tricolor terá uma nova oportunidade de conquistar o torneio e ampliar sua galeria de troféus.

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O adversário na decisão

O adversário da equipe de Renato Gaúcho será definido neste domingo (8), quando Vasco e Palmeiras se enfrentam às 17h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro. O time paulista venceu o primeiro confronto por 1 a 0 e joga pelo empate para avançar.

A grande final será disputada em jogo único no dia 6 de dezembro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, com horário ainda a ser definido pela CBF.

Written byJoaquim Lira Viana

Estagiário / Redator

Atualmente sou estudante de jornalismo da Faculdade Cásper Líbero, com paixão por esportes e o sonho de cobrir uma final de Champions League in loco. Gosto de analisar o futebol por meio de duas facetas: a racionalidade e o romantismo. Os dados comprovam parte do que se vê em campo, mas a beleza do esporte está naquilo que não se contabiliza.

Minha história com o futebol: Minha família nunca teve a cultura do futebol, com exceção da minha avó. Carioca raiz e fã do esporte desde pequena, o futebol sempre foi parte da nossa relação, e do mesmo modo que ela me conta como funcionava o jogo na época dela, dos seus ídolos de infância e de como era ver uma seleção brasileira bem sucedida, eu tento a apresentar e ensinar sobre o futebol atual. Sou feliz em dizer que mantemos a tradição de assistir jogos juntos até hoje!

Especialidades:

  • Produção de matérias sobre o futebol brasileiro e internacional
  • Análises e reportagens especiais 
  • Produção de textos com foco em SEO
Minha memória favorita com o futebol: Brasil e Holanda, pela Copa do Mundo de 2010. Placar de 2 a 1 para eles, com direito à histórica expulsão de Felipe Melo. Não diria que esta é a minha memória favorita pelo jogo, mas sim pela consequência. Depois do apito final, meu padrinho, furioso, quebrou uma vuvuzela verde e amarela na mesa de centro da sala de televisão. A imagem ficou marcada na minha cabeça. Meu time de todos os tempos: Como um jovem fã de futebol, vou falar aqui dos melhores que eu vi jogar. Pensando em todos no auge de suas carreiras, temos: Manuel Neuer; Marcelo, Sergio Ramos, Van Dijk e Philipp Lahm; Andrés Iniesta, Toni Kroos e Luka Modric; Neymar, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Treinador: Pep Guardiola.Minhas matérias favoritas:

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