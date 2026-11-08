Grêmio leva a melhor sobre Atlético-MG e vai à final da Copa do Brasil; veja o histórico da equipe em decisões no torneio

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Tricolor gaúcho chega à sua décima decisão na competição, mantém a busca pelo sexto título e tenta encerrar a temporada com uma conquista nacional

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O Grêmio empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG neste sábado (7), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil de 2026. Com o resultado, o Tricolor gaúcho garantiu a classificação para a decisão, já que havia vencido o confronto de ida por 2 a 0, em Porto Alegre. Assim, a equipe chega à sua décima final na história da competição.

O Grêmio é um dos maiores vencedores da Copa do Brasil, com cinco títulos conquistados: em 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016. A equipe divide a segunda posição no ranking de maiores campeões com o Flamengo, atrás apenas do Cruzeiro, que soma seis taças. Os quatro vice-campeonatos da equipe foram em 1991, 1993, 1995 e 2020. Com isso, o clube tem um aproveitamento de 56,2% em finais da Copa do Brasil.

Veja o resultado de todas as nove finais do Grêmio na Copa do Brasil

1989: Grêmio 3 x 1 Sport – Campeão

Ida: Sport 1 x 1 Grêmio

Volta: Grêmio 2 x 1 Sport

1991: Grêmio 1 x 1 Criciúma – Vice-campeão

Ida: Grêmio 1 x 1 Criciúma

Volta: Criciúma 0 x 0 Grêmio

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1993: Grêmio 1 x 2 Cruzeiro – Vice-campeão

Ida: Grêmio 0 x 0 Cruzeiro

Volta: Cruzeiro 2 x 1 Grêmio

Tópicos relacionados

1994: Grêmio 1 x 0 Ceará – Campeão

Ida: Ceará 0 x 0 Grêmio

Volta: Grêmio 1 x 0 Ceará

1995: Grêmio 1 x 3 Corinthians – Vice-campeão

Ida: Corinthians 2 x 1 Grêmio

Volta: Grêmio 0 x 1 Corinthians

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1997: Grêmio 2 x 2 Flamengo – Campeão

Ida: Grêmio 0 x 0 Flamengo

Volta: Flamengo 2 x 2 Grêmio

2001: Grêmio 5 x 3 Corinthians – Campeão

Ida: Grêmio 2 x 2 Corinthians

Volta: Corinthians 1 x 3 Grêmio

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2016: Grêmio 4 x 2 Atlético-MG – Campeão

Ida: Atlético-MG 1 x 3 Grêmio

Volta: Grêmio 1 x 1 Atlético-MG

2020: Grêmio 0 x 3 Palmeiras – Vice-campeão

Ida: Grêmio 0 x 1 Palmeiras

Volta: Palmeiras 2 x 0 Grêmio

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Duelo contra o Galo

No jogo de ida, disputado no último domingo (1), os responsáveis pelos gols gremistas foram Carlos Vinícius, aos 11 minutos, e Erick Noriega, aos 47 minutos, logo após o intervalo. A partida também contou com a expulsão do zagueiro Gustavo Martins aos 95 minutos dos acréscimos.

Já no jogo da volta, o Atlético-MG começou melhor e abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo, com Renan Lodi. A vantagem mineira, porém, durou pouco: aos 38 minutos, Carlos Vinícius balançou as redes e deixou tudo igual na Arena MRV. Já aos 88 minutos, o zagueiro Vitão, do Atlético, recebeu cartão vermelho e deixou a equipe mineira com um jogador a menos nos minutos finais. O placar, porém, permaneceu inalterado até o apito final.

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Grêmio busca salvar a temporada com a final da Copa do Brasil

A classificação representa uma oportunidade importante para o Grêmio encerrar a temporada com um título, especialmente diante da situação delicada no Brasileirão. Atualmente, o Tricolor ocupa a 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com 37 pontos. O Corinthians aparece em 17º lugar, também com 37 pontos, mas leva vantagem no saldo de gols: -6 contra -9 dos gaúchos. Dessa maneira, mesmo sob o risco de disputar a Série B em 2027, o clube conseguiu alcançar uma decisão nacional.

A última vez que o Grêmio havia disputado uma final da Copa do Brasil foi em 2020, quando enfrentou o Palmeiras e acabou derrotado na decisão, disputada em 2021. Agora, seis anos depois, o Tricolor terá uma nova oportunidade de conquistar o torneio e ampliar sua galeria de troféus.

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O adversário na decisão

O adversário da equipe de Renato Gaúcho será definido neste domingo (8), quando Vasco e Palmeiras se enfrentam às 17h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro. O time paulista venceu o primeiro confronto por 1 a 0 e joga pelo empate para avançar.

A grande final será disputada em jogo único no dia 6 de dezembro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, com horário ainda a ser definido pela CBF.