Grêmio x Godoy Cruz: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Sul-Americana 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (13), na Arena do Grêmio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e Godoy Cruz se enfrentam nesta terça-feira (13), às 19h (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após empatar por 1 a 1 com o RB Bragantino na última rodada do Brasileirão, o Grêmio volta suas atenções para a Copa Sul-Americana. Ocupando a vice-liderança do Grupo D com oito pontos somados, o Tricolor precisa vencer para assumir a ponta da tabela.

Em quatro jogos disputados na competição continental, o Grêmio conquistou duas vitórias: venceu o Sportivo Luqueño por 2 a 1 e superou o Atlético Grau por 2 a 0. Além disso, empatou com o Godoy Cruz em 2 a 2 e com o Atlético Grau em um empate sem gols.

Do outro lado, o Godoy Cruz lidera o Grupo D com 10 pontos. O clube argentino segue invicto no torneio, acumulando três vitórias e um empate, com um aproveitamento de 83%. No momento, está avançando de forma direta às oitavas de final.

Prováveis escalações

Grêmio: Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Dodi, Kike Olivera, Cristaldo e Amuzu; Braithwaite.

Godoy Cruz: Petroli; Jara, Mendoza, Rasmussen e Meli; Fernández, Altamira, Pozzo e Poggi; Dupuy e Andino (Barrea).

Desfalques

Grêmio

Cuéllar, Villasanti e Edenilson estão lesionados.

Godoy Cruz

Sem desfalques confirmados.

Quando é?