Grêmio x Fortaleza: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (29), na Arena do Grêmio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e Fortaleza se enfrentam nesta terça-feira (29), às 20h30 (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, em jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Sem vencer há quatro jogos no Brasileirão, o Grêmio volta a campo pressionado em busca da recuperação. Em 14º lugar, com 17 pontos, o Tricolor Gaúcho está a três pontos do Vasco, equipe que abre a zona de rebaixamento.

Por outro lado, o Fortaleza, no Z-4, com 14 pontos, vem de vitória sobre o RB Bragantino por 3 a 1. Para o confronto, o técnico Renato Paiva terá os retornos de Lucero e Martínez retornam de suspensão na última rodada.

Grêmio: Tiago Volpi; Igor Serrote, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Marlon; Dodi, Villasanti (Alex Santana), Riquelme (Edenilson); Cristian Olivera, Pavón (Alysson) e Braithwaite.

Fortaleza: Vinicius Silvestre; Tinga, Gastón, Kuscevic e Diogo Barbosa (Weverson); Lucas Sasha, Matheus Pereira, Pochettino; Marinho, Lucero e Herrera (Bareiro).

Desfalques

Grêmio

André Henrique, Monsalve, Cuéllar, João Pedro e Rodrigo Ely seguem no departamento médico.

Fortaleza

João Ricardo, Brenno, David Luiz, Moisés e Gustavo Mancha seguem fora.

Quando é?

Data: terça-feira, 29 de julho de 2025

terça-feira, 29 de julho de 2025 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 22 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio soma 12 vitórias, contra quatro do Fortaleza, além de seis empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2024, o Tricolor Gaúcho venceu por 3 a 1.

Classificação

