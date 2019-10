Grêmio, Flamengo e os jogos de R$ 25 milhões (ou mais!) em prêmios

Brasileiros se enfrentam de olho em uma vaga na final e travam disputa também por premiação milionária da Copa Libertadores

Muito mais do que o principal título da América do Sul, a reserva quantias significativas em prêmios aos cofres dos clubes participantes, em especial aos finalistas. E é por isso que e , que travam disputa na semifinal da edição 2019, brigam também por valores polpudos reservados a quem chegar à decisão em Santiago, podendo dobrar seu 'pote' em caso de classificação.

Por suas participações na fase de grupos, cada time embolsou três milhões de dólares (cerca de R$ 12,5 na cotação atual), além de outros quatro milhões (aprox. R$ 17 mi) pelas participações nas oitavas, quartas de final e semifinais, totalizando sete milhões (R$ 29 mi). Agora, quem passar à final tem garantida uma premiação de mais seis milhões (R$ 25 mi) reservada ao vice-campeão. E, caso Grêmio ou Flamengo conquistem a taça, a recompensa subirá para mais R$ 50 milhões, aproximadamente, o que pode totalizar uma premiação de incríveis R$ 79 milhões!

🏆💥 Vai começar a disputa pelas duas vagas em @Santiago2019! É semana de semis de #Libertadores!



🇦🇷🇧🇷 #River 🆚 #Boca e #Grêmio 🆚 #Flamengo! Dois jogaços! Quem vai sair na frente na corrida pela #GloriaEterna em 23 de novembro? pic.twitter.com/sccv1VnNe9 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) September 30, 2019

Cada clube participante da fase de grupos recebeu valores para cada um dos três jogos disputados como mandante, enquanto a participação em cada fase subsequente aumentava a 'bolada' paga pela Conmebol: mais 1,05 milhão de dólares nas oitavas; 1,2 milhão nas quartas e 1,75 milhão nas semifinais.

Com o jogo de ida a ser disputado na Arena do Grêmio nesta quarta-feira (2), a partir das 21h30 (horário de Brasília), o time gaúcho busca levar um bom resultado para a partida no Rio de Janeiro, onde o Flamengo também é forte: o duelo de volta, no Maracanã, está marcado para o dia 23 de outubro.