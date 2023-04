Grêmio x Flamengo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (17), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro feminino; veja como acompanhar na TV

Grêmio e Flamengo se enfrentam na tarde desta segunda-feira (17), a partir das 16h15 (de Brasília), no Estádio Aírton Ferreira, na cidade de Eldorado do Sul, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Embalado com cinco vitórias consecutivas no Brasileirão feminino, o Flamengo aparece na terceira posição, com 15 pontos, enquanto o Grêmio com 10, vem de vitória sobre o Santos por 1 a 0 na última rodada. Até aqui, foram três vitórias, um empate e duas derrotas.

Clique aqui e veja quem são os maiores vencedores do Campeonato Brasileiro feminino.

Prováveis escalações

Grêmio feminino: Vivi; Laís Giacomel, Patrícia Maldaner, Mónica Ramos, Natane, Rafa Levis, Jessica Peña, Shashá, Dani Ortolan, Raquel Fernandes, Caty. Técnico: Felipe Endres.

Flamengo feminino: Bárbara; Monalisa, Agustina, Thais Regina e Jucinara; Thaisa, Cris, Darlene e Duda; Crivelari e Sole Jaimes. Técnico: Luis Andrade.

Desfalques

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Flamengo

Não há desfalques confirmados.

Quando é?