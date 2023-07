Grêmio fica perto de acertar volta de Luan; Corinthians deve pagar parte do salário

Jogador pode assinar pré-contrato com o clube gaúcho ao término da temporada; volta é um pedido de Renato Gaúcho

O Grêmio se aproxima de um acordo com o Corinthians pela contratação de Luan até o fim de 2023, como soube a GOAL. Os paulistas devem pagar um percentual do salário do meia-atacante de 30 anos, que pode assinar um novo contrato com os gaúchos a partir de janeiro de 2024 — o vínculo no CT Joaquim Grava se encerra em 31 de dezembro deste ano.

Hoje, o jogador recebe R$ 800 mil mensais no Parque São Jorge. O salário será dividido entre os clubes, mas o Timão deve ser responsável pela maior parte da remuneração do atleta. A divisão exata ainda não foi informada.

O Grêmio ainda avalia a possibilidade de assinar em definitivo com Luan — a diretoria vai avaliar o rendimento do atleta em treinos e partidas antes de tomar a decisão sobre um contrato de longa duração.

Luan volta ao Grêmio, time que defendeu entre 2013 e 2019, avalizado por Renato Gaúcho. O treinador pediu a contratação do meia-atacante à diretoria e crê que pode recuperá-lo no clube. Desde 2020 no Corinthians, o meio-campista não se firmou no futebol paulista e estava disposto a voltar ao Rio Grande do Sul.

Luan foi procurado em ao menos duas oportunidades para rescindir contrato com o Corinthians. No entanto, descartou a rescisão por causa dos valores que tem para receber — ele ainda deve embolsar cerca de R$ 10 milhões entre salários e pendências de direitos de imagem.

O meia-atacante não entrou em campo na atual temporada. A última aparição foi em 10 de novembro do ano passado, pela 37ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, ele defendeu as cores do Santos, time que atuou por empréstimo no segundo semestre de 2022.