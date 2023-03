Grêmio x Ferroviário-CE ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (16), pela segunda fase da competição; veja como acompanhar na internet

Grêmio e Ferroviário-CE se enfrentam na noite desta quinta-feira (16), a partir das 20h (de Brasília), na Arena, pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do Amazon Prime, no streaming.

Quer ver jogos da Copa do Brasil ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

Buscando manter a invencibilidade na temporada - até o momento foram 11 vitórias e dois empates -, o Grêmio avançou à segunda fase da Copa do Brasil, após eliminar o Campinense por 2 a 0. Depois do compromisso no meio da semana, a equipe voltará as atenções para a semifinal do Gauchão diante do Ypiranga no próximo domingo (19).

Do outro lado, o Ferroviário eliminou o Resende por 2 a 1 na primeira fase do torneio, e vem de empate com o Fortaleza em 1 a 1 no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Cearense. Vale lembrar que na Copa do Nordeste garantiu a classificação às quartas de final.

Prováveis escalações

Grêmio: Adriel, João Pedro (Fábio), Bruno Alves, Kannemann, Reinaldo, Carballo, Pepê, Bitello, Cristaldo, Vina e Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Ferroviário-CE: Douglas Dias, Roni Lobo, Alisson, Éder Lima, Mattheus Silva, Lincoln, Vinícius Paulista, Felipe Guedes, Deizinho, Erick Pula e Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi

Desfalques

Grêmio

Geromel e Jonata Robert seguem no departamento médico.

Ferroviário

Alisson segue machucado.

Quando é?