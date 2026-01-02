Grêmio x Falcon: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copinha 2026

Grêmio e Falcon se enfrentam nesta sexta-feira (02), às 18h (de Brasília), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal CazéTV no YouTube (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do título inédito da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Grêmio integra o Grupo 2, ao lado de Falcon-SE, Galvez-AC e Votuporanguense-SP. Apenas os dois primeiros colocados avançam para a segunda fase, que passa a ser disputada em mata-mata, em jogos únicos.

Esta será a 39ª participação do Tricolor Gaúcho na Copinha. As melhores campanhas do clube aconteceram em 1991 e 2020, quando alcançou a final e terminou com o vice-campeonato diante de Portuguesa e Internacional, respectivamente.

Por outro lado, o Falcon chega à quarta participação na Copinha após conquistar o Campeonato Sergipano Sub-20. Na ocasião, venceu o Sergipe na final e marcou o tricampeonato estadual da categoria.

Grêmio: Ygor Pereira, Vitor Ramon, Higor Sousa, Nathan Borges, Viery, Rogerinho, Jefinho, Danillo Gabriel, Roger, Ryan Gomez, Jardie.

Falcon: Marco, Julio Gabriel, Guilherme, Beckham, Igor, Dayvisson, Carlos Henrique, Pato Roco, Ramon, Flávio, Ricardo .

Desfalques

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Falcon

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sexta-feira, 02 de dezembro de 2026

sexta-feira, 02 de dezembro de 2026 Horário: 18h (de Brasília)

18h (de Brasília) Local: Arena Plínio Marin - Votuporanga, SP

