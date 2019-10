Grêmio estará mais forte contra o Flamengo na Libertadores, projeta Tardelli

Mesmo com os confrontos pelo Brasileirão ainda por vir, o atacante já está pensando no jogo de volta contra

Ainda faltam duas semanas para o segundo jogo entre e pela Libertadores, mas torcedores e jogadores dos dois clubes não param de pensar nesse confronto.

Diego Tardelli foi mais um dos protagonistas que falou sobre o assunto. O atacante do Grêmio analisa como o tricolor deve jogar e já até “dá uma prévia” da escalação:

“Acho que o único que não vai jogar [contra o Flamengo] é o Jean Pyerre, que está voltando e tem grandes chances de estar com a gente. Chegamos bem mais fortes do que no primeiro jogo, com certeza. Nos dá ânimo e esperança para chegar lá e dar a tão sonhada vaga para a final”.

O Grêmio poderá contar com a volta de Geromel, principal ausência no jogo de ida. Maicon também está cada vez mais com ritmo de jogo e até Léo Moura deve estar a disposição para jogar na lateral.

Já o Flamengo pode ter alguns desfalques para o tão aguardado jogo. Filipe Luís e Rafinha tiveram lesões recentes e podem ser ausência na escalação rubro-negra. “Uma hora ia acontecer para o lado do Flamengo por eles virem em sequência quarta e domingo”, afirma Tardelli. “Teve a lesão do Rafinha, infelizmente. Desejamos recuperação rápida, porque é um grande amigo”.

Mas antes do jogo do dia 23, no Maracanã, o Grêmio ainda tem dois compromissos pelo Brasileirão. Já nesta quarta-feira, às 19h15, o tricolor recebe em sua arena o e no sábado visita o , no Castelão.

Renato Portaluppi deve repetir sua já conhecida estratégia e utilizar os titulares somente no duelo contra o Bahia, poupando todo o time no jogo que antecede o jogo mais importante do ano - até aqui.

O Grêmio soma 41 pontos está em sexto lugar no Brasileirão, na zona de classificação para a pré-Libertadores do ano que vem. Na Libertadores, qualquer vitória ou empate por mais de dois gols dá a classificação aos gaúchos.