Pepê: Grêmio e Porto acertam valor, mas têm entrave na data da transferência

Brasileiros querem a permanência do atacante até o início de 2021, já os portugueses esperam fechar a mudança agora

e entraram em acordo nas últimas horas em relação ao valor da negociação de Pepê, que gira entre 12 e 15 milhões de euros (R$ 80 e 100 milhões), incluindo bonificações por metas atingidas. A Goal apurou que existe, no entanto, um decisivo impasse envolvendo a data da transferência: os brasileiros querem a permanência do atacante de 23 anos até os primeiros meses de 2021 para a disputa da Libertadores e do Brasileirão, enquanto os portugueses esperam fechar a mudança de forma imediata.

A pedido de Renato Gaúcho, o clube gaúcho não pretende perder mais um importante jogador de ataque em tão pouco tempo - recentemente negociou Cebolinha com o , também de , por aproximadamente 20 milhões de euros (R$ 120 milhões, na ocasião) e mais 15% de mais-valia.

Com pressa, visto que o mercado de verão europeu está agendado para fechar na próxima terça-feira, dia 6, o Porto corre para ter uma definição por parte do Grêmio e, assim, garantir mais um reforço ofensivo para 2020/21. Já contratou até o momento o iraniano Mehdi Taremi, ex-Rio Ave, e o brasileiro Evanilson, ex- .

Neste sábado, logo após o empate em 1 a 1 com o arquirrival Internacional, no Brasileirão, tendo marcado um gol, o camisa 25 do Tricolor deixou uma "mensagem enigmática" nas redes sociais, a indicar uma eventual despedida. Até o momento vale destacar, não há qualquer acordo fechado.

The last dance... — Pepê (@25pepe_) October 3, 2020

“The last dance (A última dança, em inglês)”, em referência ao fim da era do Chicago Bulls de Michael Jordan na NBA que recentemente foi retratada na série documental The Last Dance.

O Grêmio detém 70% dos direitos econômicos de Pepê. Os outros 30% estão divididos entre o empresário Giuliano Bertolucci (20%) e o Foz do Iguaçu (10%).