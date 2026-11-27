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Zagueiro de 21 anos desperta interesse de clubes da Itália e da Inglaterra, e Tricolor estabelece pedida milionária para discutir uma possível transferência

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O Grêmio definiu quanto pretende receber para negociar o zagueiro Wallace, de 21 anos, que entrou no radar de clubes europeus após se firmar na equipe gaúcha. Segundo informações do portal Bolavip Brasil, representantes de equipes europeias recentemente procuraram o estafe do defensor para buscar informações sobre as condições de uma possível negociação.

Entre os interessados estaria o Brighton, da Inglaterra, que chegou a enviar observadores para acompanhar presencialmente uma atuação do jogador contra o Atlético-MG, em Minas Gerais. Até o momento, entretanto, nenhuma proposta oficial foi apresentada ao Grêmio. Além deles, outras equipes da Itália e da Inglaterra também figuram entre os interessados. O Tricolor estabeleceu uma pedida superior a € 20 milhões (cerca de R$ 121 milhões) para iniciar conversas por uma eventual transferência de Wallace.

Apesar do interesse internacional, a diretoria gremista não pretende avançar nas conversas antes do encerramento da temporada. O clube prioriza a reta final do Brasileirão, na qual luta contra o rebaixamento, além da disputa pelo título da Copa do Brasil. Wallace também está comprometido em ajudar a equipe nos compromissos decisivos antes de uma eventual mudança de cenário na próxima janela de transferências.

Contratado junto ao CRB em junho de 2026, Wallace custou R$ 3 milhões aos cofres gremistas pela aquisição de 50% dos direitos econômicos. O contrato, porém, prevê uma opção de compra de outros 20% por R$ 2 milhões, possibilidade que a diretoria pretende exercer nos próximos meses para ampliar sua participação em uma futura transferência.

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Caso concretize a operação, o Grêmio passará a deter 70% dos direitos econômicos do zagueiro, aumentando sua parcela em uma eventual venda ao futebol europeu. Enquanto isso, o defensor segue à disposição da comissão técnica e mantém o foco na reta final da temporada, essencial para as pretensões e o planejamento do Tricolor gaúcho para 2027.