Grêmio x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal da Copinha 2026

Grêmio e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté, pela semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal Xsports no YouTube (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

Invicto na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Grêmio garantiu vaga na semifinal após uma campanha consistente no mata-mata. A equipe gaúcha eliminou o Atlético-BA por 3 a 1, superou a Chapecoense por 1 a 0, goleou o América-RN por 4 a 1 e venceu o Ceará por 3 a 0. Na fase de grupos, o Tricolor Gaúcho terminou na liderança do Grupo 2, com duas vitórias e um empate.

Já o Cruzeiro também chega forte à semifinal da Copinha com 100% de aproveitamento. Na primeira fase, a equipe mineira encerrou a liderança do Grupo 13 ao vencer Esporte de Patos e Francana por 1 a 0, além do Barra-SC por 3 a 0. Nas fases eliminatórias, o time celeste eliminou Meia Noite e Santos por 3 a 1, e passou por Ponte Preta e Guanabara City com vitórias por 3 a 0.

Grêmio: João Victor, Vitor Ramon, Nathan Borges, David Brendo, Pedro Gabriel, Danillo Gabriel, Artur Junior, Ryan Gómez , João Borne, Fellipe Magalhães, Harlley.

Cruzeiro: Vitor Lamounier, Nicolas Pontes, Kelvin Coutinho, Kaiquy, William, Murilo Rhikman, Cauan Baptistella, Rhuan Gabriel, Eduardo Pape, Rayan Lelis, Fernando.

Desfalques

Grêmio

Não há desfalques confirmados.

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 21 de janeiro de 2026

quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio Joaquim de Morais Filho - Taubaté, SP

