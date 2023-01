Grêmio x Brasil de Pelotas ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Gaúcho

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (25), pela segunda rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Porto Alegre, o Grêmio recebe o Brasil de Pelotas na noite desta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view, e do GE.com, na internet.

Contando com o faro de gol de Luis Suárez, o Grêmio entra em campo querendo mais uma vitória no Gauchão. O atacante uruguaio soma quatro gols em duas partidas pela equipe e deve ser um dos motivos de a Arena Tricolor encher. O time de Renato Portaluppi não tem desfalques, e Villasanti e Cristaldo podem ganhar uma oportunidade.

Do outro lado, o Brasil de Pelotas também ganhou na primeira rodada e quer mais pontos. O time não poderá contar com Amaral, lesionado. No meio de campo, Guilherme Nunes pode perder posição para Luis Felipe.

Prováveis escalações

Escalação do provável Grêmio: Brenno; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti e Pepê; Campaz (Cristaldo), Bitello e Ferreira; Luis Suárez.

Escalação do provável Brasil de Pelotas: Marcelo Pitol; Luiz Gustavo, João Marcus, Rafael Dumas e Rennan Siqueira; Chicão, Germano (Afonso) e Luis Felipe (Guilherme Nunes); Rone, Rafael Pernão e Da Silva.

Desfalques

Brasil de Pelotas

Amaral está no departamento médico.

Grêmio

Não há desfalques confirmados.

Quando é?