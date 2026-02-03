Grêmio x Botafogo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Grêmio e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do canal ge tv no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Antes de encarar o Novo Hamburgo nas quartas de final do Campeonato Gaúcho, o Grêmio volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Sem vencer há três jogos na temporada e em busca da recuperação, o Tricolor Gaúcho foi derrotado na primeira rodada pelo Fluminense por 2 a 1.

Por outro lado, o Botafogo vem de derrota para o Fluminense por 1 a 0 na última rodada do Campeonato Carioca. Já no Brasileirão, o Alvinegro goleou o Cruzeiro por 4 a 0 e assumiu a liderança pelo saldo de gols.

Grêmio: Weverton; João Pedro (Marcos Rocha), Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Marlon; Dodi, Arthur, Edenílson (Enamorado); Tetê, Amuzu, Carlos Vinícius.

Botafogo: Neto; Mateo Ponte, Newton, Alexander Barboza; Vitinho, Allan, Danilo, Santi Rodríguez, Montoro, Alex Telles; Arthur Cabral.

Desfalques

Grêmio

Martin Braithwaite e Mathías Villasanti estão no departamento médico.

Botafogo

Chris Ramos e Joaquín Correa estão machucados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026

quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 71 partidas disputadas entre as equipes, o Grêmio soma 29 vitórias, contra 22 do Botafogo, além de 20 empates. No confronto mais recente, válido pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2025, o Alvinegro levou a melhor e venceu por 3 a 2.

Classificação

