Brasileirão
team-logoGrêmio
team-logoBotafogo
Mounique Vilela

Grêmio x Botafogo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (4), na Arena do Grêmio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do canal ge tv no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Antes de encarar o Novo Hamburgo nas quartas de final do Campeonato Gaúcho, o Grêmio volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Sem vencer há três jogos na temporada e em busca da recuperação, o Tricolor Gaúcho foi derrotado na primeira rodada pelo Fluminense por 2 a 1.

Por outro lado, o Botafogo vem de derrota para o Fluminense por 1 a 0 na última rodada do Campeonato Carioca. Já no Brasileirão, o Alvinegro goleou o Cruzeiro por 4 a 0 e assumiu a liderança pelo saldo de gols. 

Grêmio: Weverton; João Pedro (Marcos Rocha), Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Marlon; Dodi, Arthur, Edenílson (Enamorado); Tetê, Amuzu, Carlos Vinícius.

Botafogo: Neto; Mateo Ponte, Newton, Alexander Barboza; Vitinho, Allan, Danilo, Santi Rodríguez, Montoro, Alex Telles; Arthur Cabral.

Brasileirão
Grêmio crest
Grêmio
GRE
Botafogo crest
Botafogo
BOT

Desfalques

Grêmio

Martin Braithwaite e Mathías Villasanti estão no departamento médico.

Botafogo

Chris Ramos e Joaquín Correa estão machucados.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS 

Retrospecto recente

GRE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

BOT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

Últimos confrontos diretos

Em 71 partidas disputadas entre as equipes, o Grêmio soma 29 vitórias, contra 22 do Botafogo, além de 20 empates. No confronto mais recente, válido pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2025, o Alvinegro levou a melhor e venceu por 3 a 2.

GRE

Outros

BOT

1

2

Empates

2

Vitórias

8

Gols feitos

9
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Links úteis

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

