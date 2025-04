Grêmio x Atlético Grau ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (8), na Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e Atlético Grau se enfrentam nesta terça-feira (8), às 19h (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após a derrota para o Ceará por 2 a 0 no Brasileirão, o Grêmio volta suas atenções para a disputa da Sul-Americana. Em busca do título inédito, o Tricolor Gaúcho venceu o Sportivo Luqueño por 2 a 1 na rodada de estreia do Grupo D. Por outro lado, o Atlético Grau busca a primeira vitória e deixar a lanterna do Grupo D. Na primeira rodada, foi derrotado pelo Godoy Cruz por 2 a 0.

Prováveis escalações

Grêmio: Tiago Volpi; Igor (João Lucas), Jemerson, Wagner Leonardo, Lucas Esteves; Camilo, Villasanti, Edenilson (Cristaldo); Pavon, Amuzu (Aravena), Arezo.

Atlético Grau: Álvarez; Jeremy Rostaing, Tapia, Franco, Rodas; Soto Vidarte, Guarderas; Juan Garro, Télles, Bandiera; Sandoval.

Desfalques

Grêmio

Braithwaite, Cristian Olivera e Cuéllar estão machucados.

Atlético Grau

Leonel Solís, Christopher Olivares e Jherson Reyes estão lesionados.

Quando é?