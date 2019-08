Grêmio arranca empate com golaço e Palmeiras perde vice-liderança

Dudu abriu a contagem para os alviverdes, mas um golaço garantiu o ponto em casa para o Tricolor

A maratona de enfrentamentos entre e começou com empate por 1 a 1, neste sábado (17) de 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado tirou o Alviverde da vice-liderança do campeonato, agora ocupada pelo – que goleou o em Brasília. O atual campeão brasileiro, com 30 pontos, caiu para a terceira posição. Já o Tricolor é o 12º, com 18 pontos.

Dudu abriu o placar para o Palmeiras no primeiro tempo, marcado pela superioridade alviverde. Na segunda etapa, os donos da casa melhoraram e causaram problemas para a equipe paulista. O empate, entretanto, veio apenas quando o zagueiro David Braz arriscou um chute de longe para marcar um golaço.

Na @TodosNaArena, ficou tudo igual... Dudu marcou para o @Palmeiras e David Braz para o @Gremio (que golaço)! Noite com aquela lei que vocês conhecem... #GRExPAL pic.twitter.com/DOMVJ8PBwQ — Campeonato Brasileiro (@Brasileirao) August 18, 2019

As equipes agora voltam a se enfrentar nas próximas semanas, pelas quartas de final da Libertadores da América.