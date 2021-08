Grêmio apresenta Miguel Borja e aguarda liberação no BID

O atacante colombiano foi emprestado pelo Palmeiras como pedido de Felipão

O Grêmio apresentou o colombiano Miguel Borja, 28 anos, que vem por empréstimo do Palmeiras até dezembro de 2022. O atacante estava atuando por empréstimo pelo Júnior de Barranquilla, onde em 2020 chegou a conquistar a Superliga colombiana. Fora dos planos do Palmeiras o jogador acabou sendo repassado para o Tricolor gaúcho

Borja foi um pedido do técnico Luiz Felipe Scolari, que chegou a conversar com o atacante para convencer Borja a vir jogar pelo Grêmio.

“Felipão me ligou e falei que estava muito agradecido de estar aqui no Grêmio e acredito que vamos fazer história aqui. Quando me procuraram eu já sabia que o Grêmio é um time de muita história, e acontece muitas vezes de um time não começar bem, mas o Grêmio tem elenco para virar este momento”, destacou Borja, o novo camisa nove do Grêmio.

O empréstimo de Borja vai custar para o Grêmio um milhão e oitocentos mil dólares. O jogador tem contrato até o final da temporada de 2022, mas se em dezembro deste ano algum clube quiser contratar o centroavante, o Grêmio pode cobrir a proposta ou fica obrigado a liberar imediatamente o jogador.

Quando Borja estreia pelo Grêmio?

Foto: Lucas Uebel/Grêmio/Divulgação

A ideia é de que Borja possa estrear pelo Grêmio na próxima segunda-feira (9), quando o Tricolor recebe a Chapecoense, confronto direto na busca para sair da zona do rebaixamento. A expectativa é de que nesta sexta-feira (6) o nome de Borja seja publicado no Boletim Informativo Diário (BID).