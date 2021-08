Grêmio fecha com Borja e tenta meia Gastón Ramírez

O colombiano será emprestado pelo Palmeiras, enquanto o uruguaio ainda quer permanecer na Europa

O Grêmio abre a semana na expectativa de anunciar a contratação do atacante colombiano Miguel Borja, 28 anos, que vem por empréstimo do Palmeiras. Entre os clubes está tudo acertado, com o tricolor gaúcho pagando um milhão de dólares pelo empréstimo que vai até o final de 2022.

O jogador também vai ganhar um aumento de salário. No Palmeiras, Borja recebia 100 mil dólares por mês. Para atuar no Grêmio, Borja vai continuar recebendo os 100 mil dólares, mais um aumento, que deverá deixar os vencimentos em torno de 800 mil reais mensais. Borja é aguardado em Porto Alegre para realização de exames clínicos e assinatura de contrato.

Para fechar com o Grêmio, o atacante colombiano teve que estender o seu contrato com o Palmeiras até dezembro de 2023. Outra situação acordada entre os clubes é que, caso apareça alguma proposta do exterior, ou o Grêmio terá que cobrir o valor, ou terá que liberar imediatamente o atacante para que o Palmeiras negocie Borja com o clube interessado.

Uruguaio Gastón Ramírez na mira do Grêmio

A direção gremista também tentou a contratação do meia atacante uruguaio Gastón Ramírez, 30 anos, que está livre no mercado após o final do seu contrato com a Sampdoria, da Itália.

No ano passado o jogador esteve nos planos do Tricolor, porém o alto valor pedido pelo clube italiano acabou inviabilizando o negócio.

O problema desta vez é que Gastón Ramírez quer esgotar todas as possibilidades de permanecer atuando na Europa. Caso aceite atuar no Grêmio, Gastón Ramírez deseja receber um salário de um milhão e meio de reais por mês, valor que está além do que o Tricolor pretende pagar.