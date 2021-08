Matheus Henrique viaja à Itália para trocar Grêmio por Sassuolo; veja detalhes do acerto

Campeão olímpico deixa Tóquio, no Japão, rumo a Milão para acertar os detalhes de sua mudança para o futebol italiano. Ele é novo reforço do Sassuolo

Vencedor dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Matheus Henrique deixou o Japão neste domingo (8) rumo a Milão, no norte da Itália, para ajustar os últimos detalhes de sua transferência para o Sassuolo. O meio-campista de 23 anos foi negociado pelo Grêmio com o clube europeu em meio à disputa do torneio, que se encerrou na manhã desse sábado (7), com vitória por 2 a 1 sobre a Espanha.

As tratativas se encerraram na última sexta-feira (6), com o CEO do clube, Carlos Amodeu, e o agente Fábio Mello, representante do volante, fazendo reuniões diárias a fim de chegar a um acordo entre as partes.

O empresário do jogador acertou as questões salariais e firmou um contrato de cinco temporadas com o Sassuolo. O brasileiro receberá um reajuste considerável em sua remuneração ao deixar o país de origem para defender a equipe europeia. O meio-campista é tratado internamente como substituto de Locatelli, que foi um dos destaques do título da seleção italiana na Euro 2020 e está na mira de Juventus e Arsenal no mercado da bola.

As tratativas entre Grêmio e Sassuolo tiveram idas e vindas em relação às discussões. O Tricolor gaúcho receberá de forma parcelada 10 milhões de euros (R$ 61,64 milhões na cotação atual). Os valores serão quitados ao longo de duas temporadas.

Uma das demandas do Grêmio era receber bonificação em caso de cumprimento de metas do atleta com a camiseta do Sassuolo. O desejo, contudo, foi substituído por um percentual futuro em eventual transferência do atleta de 23 anos. O Grêmio terá direito a 20% da mais valia de um negócio.

Matheus Henrique é tratado como um dos destaques do Grêmio nas últimas temporadas. O meio-campista de 23 anos é tetracampeão gaúcho com o clube. Ele venceu títulos em 2018, 2019, 2020 e 2021. O jovem ainda já integrava o elenco que foi campeão da Copa Libertadores 2017.

Esperado neste fim de semana na Itália para realizar exames médicos, o meio-campista retornará ao Brasil na próxima semana a fim de acertar pendências da mudança. Ele irá ao consulado italiano em Porto Alegre com o intuito de obter o visto que lhe concede permissão para trabalhar no país europeu. Na sequência, terá direito a alguns dias de descanso e viajará à Itália para se apresentar ao clube.