Grêmio acerta com Thiago Santos, volante ex-Palmeiras que estava na MLS

O jogador, bicampeão brasileiro vestindo a camisa alviverde, é mais um reforço para a equipe treinada por Renato Portaluppi

O Grêmio está contratando em definitivo o volante Thiago Santos, ex-Palmeiras e que desde 2020 está jogando na Major League Soccer pelo FC Dallas. A negociação avançou nas últimas horas e o jogador deve ser confirmado pelo Grêmio ainda esta semana segundo apurado pela Goal.

Thiago Santos tem 31 anos e vem em definitivo para o Tricolor gaúcho, com um contrato de três anos de duração. O fator que foi determinante para a negociação foi o desejo do atleta em retornar para o Brasil para ficar perto dos familiares. Thiago Santos é volante, mas também pode jogar como zagueiro.

Este não será o primeiro negócio entre FC Dallas e Grêmio. As duas equipes já negociaram em outra oportunidade, com o Grêmio vendendo o zagueiro Bressan para a equipe estadunidense. O diretor executivo de futebol do time norte americano é o brasileiro André Zanota, que também já trabalhou como executivo do Grêmio antes de ir para o FC Dallas.

Revelado pelo Serrano-PR, Thiago foi bicampeão brasileiro (2016 e 2018) pelo Palmeiras. Vestindo a camisa do FC Dallas, o meio-campista disputou 22 jogos, sendo titular em 21 delas e embora não tenha participado diretamente em gols foi o maior ladrão de bolas de sua equipe: segundo números da Opta Sports, foram 68 desarmes.