Como os Merengues anunciaram na segunda-feira, o jogador ofensivo contratado junto ao clube da Bundesliga RB Leipzig passará a atuar com a camisa 25.

Diomande sucede, assim, alguns nomes de peso. Rodrygo, Eduardo Camavinga e também Vinicius Junior já vestiram a 25 no Real antes de, ao longo de suas passagens por Madri, optarem por outros números. Rodrygo hoje usa a 11, Camavinga a 6 e Vini Jr. atua com a icônica 7, o antigo número de Cristiano Ronaldo nos Blancos.

Na Espanha, existe a regra obrigatória de que os números de 1 a 25 devem ser ocupados por jogadores profissionais, sendo que o 1 e o 13 são reservados para os goleiros. Caso haja um terceiro goleiro profissional, ele normalmente usa a 25. No momento, porém, há apenas dois goleiros no elenco dos madrilenhos: Thibaut Courtois e Andriy Lunin.

Por isso, não é por acaso que alguns goleiros merengues também usaram a 25 no Real, como Courtois em sua primeira temporada no clube, a lenda Iker Casillas e também o alemão Bodo Ilgner.

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Yan Diomande assina com o Real Madrid até 2033

Os madrilenhos haviam sacramentado na última quinta-feira, após idas e vindas, a transferência de Diomande. O marfinense assinou contrato válido até 2033 na capital espanhola, e, em contrapartida, 125 milhões de euros serão pagos ao Leipzig. Incluindo bônus, a quantia pode crescer e chegar a até 140 milhões de euros.

Já com a taxa fixa, Diomande passa a ser, ao lado de Florian Wirtz (em 2025, por 125 milhões de euros, do Leverkusen para o Liverpool), a terceira venda mais cara da história da Bundesliga. Apenas Jude Bellingham (em 2023, por 127 milhões de euros, do BVB para o Real Madrid) e Ousmane Dembele (em 2017, por 148 milhões de euros, do BVB para o Barcelona) custaram mais.

Em sua apresentação, o jovem de 19 anos destacou que, com a mudança para Madri, "um sonho de infância" havia se realizado para ele: "Sou ainda mais grato aos responsáveis no RB Leipzig por terem me possibilitado essa transferência apesar do meu contrato em vigor."