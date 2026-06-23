Grande tragédia... Deschamps deixa a Copa do Mundo e volta para a França

Após a classificação da França para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, graças à vitória por 3 a 0 sobre o Iraque na madrugada desta terça-feira, a seleção francesa recebeu uma notícia extremamente triste.

A Federação Francesa de Futebol anunciou hoje, terça-feira, o falecimento da mãe do técnico Didier Deschamps. O treinador da seleção francesa ficou profundamente abalado com essa tragédia familiar, por isso deixou os Estados Unidos e voltou à França para estar ao lado de seus entes queridos e comparecer ao funeral.

De acordo com o site “Foot Mercato”, a Federação Francesa de Futebol esclareceu, em comunicado oficial, que, de comum acordo com seu presidente, Philippe Diallo, Didier Deschamps delegou a condução da equipe ao seu assistente de confiança, G. Stéphane, até seu retorno.

Assim, o técnico não estará presente no banco de reservas na sexta-feira, na última partida da fase de grupos contra a Noruega, jogo decisivo para definir o líder do Grupo 9.

A Federação também destacou em seu comunicado que toda a seleção francesa está profundamente abalada com essa perda e apresentou suas condolências a Didier Deschamps e sua família neste momento difícil.

A seleção francesa havia estreado na Copa do Mundo com uma vitória sobre o Senegal (3 a 1), antes de garantir sua classificação para a próxima fase com uma vitória sobre o Iraque (3 a 0).

Vale lembrar que Deschamps levou a seleção francesa ao título da Copa do Mundo de 2018 e também chegou à final da Copa do Mundo de 2022, antes de ser derrotado pela Argentina nos pênaltis.