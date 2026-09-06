Grande tensão preocupa o Barcelona antes do confronto com o Valencia

Espera-se que as horas que antecedem o confronto entre Valencia e Barcelona sejam marcadas por um clima de tensão nos arredores do estádio de Mestalla, diante da preparação da torcida do Valencia para organizar protestos contra a diretoria e os proprietários do clube.

O presidente do Valencia, Peter Lim, chegou à cidade na manhã deste domingo a bordo de um avião particular, horas antes do início da partida, segundo o jornal"Sport", da Catalunha.

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De acordo com o jornal espanhol "As", o clube não confirmou oficialmente a presença de Lim na tribuna, mas as expectativas apontam para a presença do mais alto dirigente do Valencia dentro do estádio para acompanhar o duelo.

A chegada de Lim acontece em um momento extremamente delicado para o Valencia, depois que a equipe do técnico Carlos Corberán somou apenas um ponto dos 9 pontos possíveis nas três primeiras rodadas de LaLiga, enquanto a janela de transferências contribuiu para aumentar a insatisfação entre os torcedores, que prepararam uma série de medidas de protesto contra os proprietários e a diretoria.

Por isso, espera-se que o clima nos arredores do estádio de Mestalla seja bastante quente antes do início da partida, especialmente diante da relação tensa entre os torcedores e a diretoria do clube.

O confronto com o Barcelona não é isento de lembranças de tensão nas arquibancadas, já que a última rodada da temporada passada, mais precisamente antes do jogo entre as duas equipes, testemunhou episódios nos arredores de Mestalla, durante os quais torcedores locais acenderam sinalizadores e atiraram objetos em direção às forças policiais, além de entoarem cânticos após a passagem do ônibus do Barcelona.

Preocupação no Barcelona

Esse clima leva o Barça a acompanhar com atenção as horas que antecedem a partida — segundo o "Sport" —, especialmente porque será a primeira viagem de sua torcida para fora de casa, após os episódios registrados na região ao redor do estádio Martínez Valero, antes de sua estreia em LaLiga diante do Elche.

Esse episódio ainda está presente dentro do clube catalão, depois que as medidas de segurança organizadas pelo próprio aparato policial testemunharam confrontos entre torcedores do Barcelona e agentes da Polícia Nacional antes da partida.

O Barcelona chegou, na ocasião, a condenar o que classificou como uso "excessivo" da força contra um de seus torcedores, exigindo esclarecimentos sobre a intervenção de segurança ocorrida antes do duelo.

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