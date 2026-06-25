Grande susto na Copa do Mundo: arquibancada em Dallas desaba

Em Dallas, na quinta-feira, uma arquibancada de um complexo de treinamento desabou, segundo informam diversos meios de comunicação suecos. A seleção sueca, que no sábado havia perdido por 5 a 1 para a seleção holandesa, está utilizando o complexo durante a Copa do Mundo, mas não estava treinando no momento do incidente.

Por isso, felizmente, não houve feridos. No entanto, parece que o susto foi grande para a seleção sueca. As imagens mostram como uma parte da arquibancada desabou completamente.

A Suécia treina durante a Copa do Mundo no estádio do FC Dallas, que, segundo informações, estaria passando por uma reforma. Foi durante essas obras que ocorreu o acidente na quinta-feira: uma parte da lateral mais longa desabou.

Um funcionário do clube de futebol americano conta que os escombros “deveriam ter caído para o outro lado”. Os suecos ficaram chocados. “Os jogadores se perguntaram o que diabos tinha acontecido”, disse Stefan Pettersson, diretor esportivo da Suécia e ex-atacante do Ajax.

“Era preciso demolir algo”, continua ele. “Felizmente, ninguém ficou ferido. Provavelmente, eles detonaram a explosão e, em seguida, algo deu errado.”

O incidente, aliás, não tem consequências para os preparativos da Suécia para a decisiva última partida da fase de grupos contra o Japão. O jogo acontecerá na madrugada de quinta para sexta-feira, ao mesmo tempo que o confronto entre Holanda e Tunísia.