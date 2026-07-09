A seleção da França sofreu um duro golpe durante o confronto contra o Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, depois que seu capitão, Kylian Mbappé, foi obrigado a deixar o campo lesionado, apesar de ter se destacado na partida.

O craque do Paris Saint-Germain abriu o placar para os “Galo” no segundo tempo, antes de Ousmane Dembélé marcar o segundo gol, levando a França a uma vitória valiosa por 2 a 0 sobre os “Leões do Atlante”.

Apesar da alegria da torcida francesa com seu gol, aos 77 minutos Mbappé caiu no gramado devido à lesão, antes de se dirigir ao círculo central e pedir para ser substituído pelo técnico Didier Deschamps.

O técnico francês atendeu rapidamente ao pedido do capitão da equipe e decidiu substituí-lo por seu companheiro Jean-Philippe Mateta, em um momento em que o placar indicava uma vantagem de dois gols a zero para a França.

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Mbappé deixou o campo com cautela, sob acompanhamento minucioso da equipe médica, antes de as câmeras o mostrarem, mais tarde, colocando gelo no pé, o que gerou preocupação no elenco francês quanto à sua disponibilidade para a próxima partida.

O atacante francês havia marcado o primeiro gol no início do segundo tempo, contribuindo diretamente para a classificação de sua seleção para as semifinais do torneio.

A torcida francesa aguarda o laudo médico definitivo para determinar a gravidade da lesão e o tempo de afastamento do jogador, especialmente porque a seleção enfrentará um adversário difícil na semifinal contra o vencedor do confronto entre Espanha e Bélgica.

Mbappé é a peça-chave do ataque da França nesta edição da Copa do Mundo, depois de continuar marcando gols e fazendo a diferença em partidas importantes, o que torna qualquer possível ausência dele um duro golpe para as ambições dos “Galo” na disputa pelo título mundial.