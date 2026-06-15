Grande surpresa... Espanha cai na armadilha de Cabo Verde na Copa do Mundo

A seleção da Espanha ficou no empate sem gols contra Cabo Verde, nesta segunda-feira, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.
Este é o primeiro jogo que termina empatado em 0 a 0 na Copa do Mundo de 2026.
Luis de La Fuente, técnico da Espanha, começou o confronto contra Cabo Verde deixando Lamine Yamal no banco de reservas, por ele não estar totalmente recuperado após se recuperar de uma lesão.
A seleção espanhola criou um ataque perigoso aos 32 minutos, com Mikel Oyarzabal entrando na área e prestes a chutar, mas a defesa de Cabo Verde interveio na hora certa para afastar a bola do gol.
Aos 40 minutos, Ferran Torres, estrela da La Roja, chutou com força de dentro da área, mas a bola bateu na trave.
Nos acréscimos do primeiro tempo, Mikel Oyarzabal chutou uma bola com efeito pela esquerda que quase enganou o goleiro e entraria no gol, mas passou rente à trave esquerda.
Aos 58 minutos, Pedri cobrou um escanteio com precisão, a bola chegou a Aymeric Laporte, que cabeceou com força à direita do goleiro, que fez uma defesa espetacular, levando a bola para outro escanteio da Espanha.
O Grupo B conta também com as seleções da Arábia Saudita e do Uruguai, além da Espanha e de Cabo Verde.
A seleção espanhola busca o segundo título da sua história na Copa do Mundo, depois de ter conquistado o troféu pela primeira vez na edição de 2010.