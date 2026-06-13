A seleção argentina, atual campeã da Copa do Mundo, a possibilidade de o goleiro do Aston Villa, Emiliano Martínez, ficar de fora da partida de estreia contra a Argélia na noite de terça-feira, válida pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, devido a uma lesão no dedo anular da mão direita que não apresentou melhora significativa, apesar da remoção da tala ontem.

Segundo revelou a televisão argentina, que filmou imagens do último treino da seleção, Martínez parecia claramente sentir dor no final do treino, embora tenha removido a tala da mão pela primeira vez na sexta-feira, a lesão no dedo anular da mão direita continua a causar-lhe dores agudas e não apresentou a melhora esperada, o que suscita grande preocupação nas fileiras da comissão técnica liderada por Lionel Scaloni a poucos dias do confronto decisivo.

A imprensa argentina informou que a comissão técnica está fortemente inclinada a poupar Martínez no primeiro jogo para evitar qualquer risco que possa agravar a lesão e impedi-lo de participar das partidas decisivas que se seguem, especialmente porque o torneio é longo e exige total disponibilidade do goleiro titular, Enquanto isso, ele será substituído por Gerónimo Rulli, goleiro do Villarreal espanhol, que possui boa experiência internacional e conta com a confiança da comissão técnica.

O confronto entre Argentina e Argélia é considerado um dos jogos mais importantes da primeira rodada da Copa do Mundo de 2026, já que o atual campeão busca um início forte para evitar a repetição do cenário da Copa do Mundo do Catar de 2022, quando sofreu uma derrota chocante para a Arábia Saudita na partida de abertura por 2 a 1, derrota que colocou a equipe sob enorme pressão antes de conseguir se recuperar e conquistar o título no final.

Além da provável ausência de Martínez, a seleção argentina certamente não contará com o lateral-esquerdo Nicolás Tagliafico, o que coloca a comissão técnica diante de um desafio adicional na organização da defesa antes do difícil confronto contra a Argélia, que representa um verdadeiro teste para a preparação do atual campeão e sua capacidade de defender a coroa continental nessas circunstâncias difíceis.