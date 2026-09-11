O Barcelona anunciou oficialmente a renovação do contrato de seu atacante egípcio Hamza Abdel Karim até 30 de junho de 2030, colocando um ponto final em qualquer preocupação sobre o futuro do jogador, após a atuação de destaque que apresentou durante o período de preparação para a nova temporada.

O Barcelona confirmou ter chegado a um acordo com Hamza para estender seu vínculo com o clube, em um movimento que veio após negociações com seu agente, Christian Emile, notícia que a imprensa espanhola havia antecipado nos últimos dias.

Com esse movimento, o Barcelona confirma a confiança da comissão técnica, comandada por Hansi Flick, nas qualidades do promissor jogador egípcio, que tem um futuro brilhante pela frente com o time principal e disputará com força a posição de centroavante com a dupla brasileira: o recém-chegado Gabriel Jesus e Raphinha, que brilhou nessa posição desde o início da temporada atual.

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4 gols que valorizaram Hamza

A diretoria do Barcelona percebeu, há algumas semanas, a necessidade de melhorar as condições do contrato do atacante egípcio, depois que ele chamou fortemente a atenção durante o período de preparação.

Hamza encerrou a rodada de preparação como maior artilheiro do Barcelona, após marcar 4 gols em 5 partidas, apresentando-se de forma contundente e convencendo os dirigentes do clube da necessidade de agir rapidamente para blindá-lo.

Seu brilho não foi o único motivo por trás da pressa do Barcelona, já que a questão também esteve ligada às circunstâncias específicas que cercaram sua transferência para o clube catalão.

Do Al Ahly ao Barcelona por 1,5 milhão de euros

Hamza havia chegado ao Barcelona vindo do Al Ahly, depois de passar 6 meses por empréstimo no time reserva, antes de o clube catalão decidir acionar a cláusula de compra definitiva por 1,5 milhão de euros.

Mas o valor da negociação não era fixo, já que o custo final da transferência poderia subir consideravelmente de acordo com as variáveis relacionadas ao jogador.

E, com a rápida evolução apresentada por Hamza, a diretoria do Barcelona começou a se preocupar com sua situação contratual, especialmente porque o valor da cláusula de rescisão em seu contrato anterior era de apenas 15 milhões de euros.

Barcelona eleva a cláusula de rescisão

O plano do clube catalão visava elevar o valor da cláusula de rescisão no contrato de Hamza para 150 milhões de euros, na tentativa de protegê-lo do assédio de outros clubes.

A recente experiência de Dro veio para aumentar a determinação do Barcelona em agir rapidamente, depois que o jogador deixou o clube após o pagamento de sua cláusula de rescisão de 6 milhões de euros.

A partir daí, o Barcelona intensificou seus contatos com o agente de Hamza, até que as duas partes chegaram a um novo acordo que garante a permanência do atacante egípcio no clube até 2030.

De uma transferência de 1,5 milhão a um talento blindado

A nova renovação representa um grande salto na situação de Hamza dentro do Barcelona, depois de ter chegado ao clube como um investimento no valor de 1,5 milhão de euros, antes de se transformar, em pouco tempo, em um dos jovens jogadores mais destacados que o clube faz questão de proteger.

E, com a impressionante explosão no nível do atacante egípcio, o Barcelona agiu rapidamente para assegurar seu futuro, de modo que Hamza está agora vinculado ao clube catalão até o verão de 2030, em vez de seu contrato anterior, que se estendia até 2029.

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