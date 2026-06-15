Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Brazil v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Grande feito de Mohamed Salah na partida contra a Bélgica

M. Salah
Egito
Bélgica
Copa do Mundo
Egito
Bélgica

Será que ele vai conquistar sua primeira vitória?

Mohamed Salah, astro da seleção egípcia, alcançou um feito notável durante o confronto contra a Bélgica, nesta segunda-feira, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A rede “Opta”, especializada em estatísticas, escreveu em sua conta no “X”: “Mohamed Salah, que comemora seu aniversário hoje, tornou-se o jogador mais velho (com exceção dos goleiros) a disputar uma partida pela seleção egípcia na Copa do Mundo, aos 34 anos”.

E acrescentou: “Salah é o jogador mais velho, em geral, a atuar com os Faraós na Copa do Mundo, depois do experiente goleiro Essam El-Hadary, detentor do recorde (45 anos e 161 dias)”.

Copa do Mundo
Bélgica crest
Bélgica
BÉL
República Islâmica do Irã crest
República Islâmica do Irã
IRA
Copa do Mundo
Nova Zelândia crest
Nova Zelândia
NZL
Egito crest
Egito
EGY

A seleção egípcia está no Grupo D, ao lado da Bélgica, do Irã e da Nova Zelândia.

Salah já havia marcado um gol pela seleção egípcia na Copa do Mundo de 2018, mas os Faraós ainda buscam sua primeira vitória na história da Copa do Mundo.

Publicidade