Grande feito de Mohamed Salah na partida contra a Bélgica

Mohamed Salah, astro da seleção egípcia, alcançou um feito notável durante o confronto contra a Bélgica, nesta segunda-feira, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A rede “Opta”, especializada em estatísticas, escreveu em sua conta no “X”: “Mohamed Salah, que comemora seu aniversário hoje, tornou-se o jogador mais velho (com exceção dos goleiros) a disputar uma partida pela seleção egípcia na Copa do Mundo, aos 34 anos”.

E acrescentou: “Salah é o jogador mais velho, em geral, a atuar com os Faraós na Copa do Mundo, depois do experiente goleiro Essam El-Hadary, detentor do recorde (45 anos e 161 dias)”.

A seleção egípcia está no Grupo D, ao lado da Bélgica, do Irã e da Nova Zelândia.

Salah já havia marcado um gol pela seleção egípcia na Copa do Mundo de 2018, mas os Faraós ainda buscam sua primeira vitória na história da Copa do Mundo.