Grande decepção: Jadon Sancho aparece no estádio de um time da décima divisão!

A carreira de Jadon Sancho passou, em poucos meses, por uma reviravolta drástica. Apesar da queda de rendimento, ele conseguiu conquistar o título da Liga Europa com o Aston Villa antes do fim de seu contrato com o Manchester United, clube que detinha seus direitos, em junho passado.

E, sem um novo destino no horizonte, o ex-jogador do Manchester City recupera a forma com um time da décima divisão.

Há alguns anos, Jadon Sancho era uma estrela do futebol inglês e considerado o mais promissor dos jovens talentos, depois de quebrar recordes no Manchester City e nas seleções de base da Inglaterra, antes de se tornar um astro no Borussia Dortmund.

Depois de mostrar suas qualidades na Alemanha, sua transferência para o Manchester United por uma quantia que ultrapassou os 80 milhões de euros o colocou sob mais pressão do que nunca.

Sua passagem pelo clube foi curta, e ele teve poucas oportunidades. Um talento promissor se transformou em uma grande decepção que ele não conseguiu superar. Como resultado, sua carreira se converteu em uma sequência de empréstimos (Chelsea e Aston Villa) até o fim de seu contrato com o United.

Segundo o jornal "As", Jadon Sancho, de apenas 26 anos, treina sozinho em uma instalação esportiva que o Felixstowe FC — um dos clubes da décima divisão, o nível mais alto da North West Counties Football League — destacou nas redes sociais.

Sancho diz: "Vocês têm instalações incríveis. É a primeira vez que vejo um campo bom nesta região, com exceção dos campos do Manchester United e do Manchester City".

O nome de Jadon Sancho foi associado a diversos clubes durante o período de transferências, e até o Atlético de Madrid foi mencionado como possível destino. No entanto, diante da falta de qualquer notícia concreta, e depois de o Felixstowe se gabar de treinar o atacante em seu campo, o clube foi obrigado a esclarecer que não há qualquer possibilidade de ele se juntar à equipe.

Em um comunicado publicado em suas contas nas redes sociais, esclareceu que Sancho "não está em período de testes com o clube e não há negociações em andamento".

Sancho utiliza as instalações do clube para sessões de treino particulares a fim de manter a forma física.

Além disso, o clube se orgulha de que "nosso campo de treinamento e nossas instalações fazem do Felixstowe um lugar onde jogadores desse nível se sentem à vontade para treinar".

Também elogiaram o profissionalismo do internacional inglês, sua humildade e sua generosidade, depois de ele cumprimentar os torcedores após cada sessão de treino.