O fundador da Amazon, Jeff Bezos, recebeu uma proposta para se juntar a um consórcio que está em negociações para adquirir uma participação no Liverpool.

A Sky News revelou que Bezos manteve conversações sobre a possibilidade de integrar um grupo de investidores liderado por Amit Bhatia, antigo coproprietário do Queens Park Rangers.

A fortuna do magnata da Amazon e da Blue Origin, que é também proprietário do jornal Washington Post, está estimada em cerca de 257 mil milhões de dólares, segundo a revista Forbes, o que faz dele o quarto homem mais rico do mundo.

Segundo o que foi noticiado, Bezos explorou no passado propostas para comprar os Seattle Seahawks, vencedores do Super Bowl deste ano, e os Washington Commanders, outra equipa da liga de futebol americano, embora não tenha concluído nenhum dos dois negócios.

E, caso Bezos avance com o investimento no Liverpool, isso continuará a ser uma surpresa, apesar do fluxo aparentemente constante de capital norte-americano para a Premier League, de acordo com a mesma rede.

Leia também: Não se contentou em envergonhá-lo no Mundial... Mbappé abre uma nova frente com Messi

O grupo, liderado por Amit Bhatia, está em conversações com o Fenway Sports Group (FSG), proprietário do Liverpool, sobre um «investimento estratégico numa participação minoritária» que avalia o clube em pelo menos seis mil milhões de dólares, e os relatos indicam que o grupo poderá adquirir até 30% das ações do clube.

Bhatia abriu mão recentemente da sua participação no Queens Park Rangers, do Championship inglês, para abrir caminho à concretização do negócio.

O Fenway Sports Group é dono do Liverpool desde 2010, e os Reds entrarão na temporada 2026-2027 sob o comando do novo treinador Andoni Iraola, após a saída de Arne Slot em maio passado.

Leia também:

Federação de História e Estatística: Messi é o melhor jogador do Mundial 2026

Di María ou Messi... quem é o verdadeiro herói das glórias da Argentina?

