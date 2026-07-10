O Al-Hilal saudita e sua torcida sofreram um forte choque depois que a equipe médica divulgou a gravidade das lesões de alguns jogadores, liderados por Salem Al-Dossari, o capitão do “Al-Za’im”.

Durante a última participação da seleção saudita na Copa do Mundo, vários jogadores sofreram lesões, como Salem Al-Dossari e Hassan Tambakti, a dupla do Al-Hilal.

Em comunicado divulgado pelo Al-Hilal, foi esclarecido que Salem Al-Dossari passará por um exame médico com o especialista Dr. Lempainen na segunda-feira, 20 de julho, para acompanhar sua lesão no tendão do joelho.

A necessidade de intervenção cirúrgica será determinada após a divulgação dos resultados do exame, enquanto se prevê que seu programa de tratamento e reabilitação se estenda por um período entre 6 e 8 semanas.

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Quanto a Mutaib Al-Harbi, a equipe médica informou que o jogador passará por uma cirurgia no olho nos próximos dias, devendo estar pronto para participar do programa de preparação para a próxima temporada esportiva.

Já o zagueiro Hassan Tambakti, os exames médicos indicaram a necessidade de um programa de tratamento e reabilitação com duração de 6 a 7 semanas, após ter sofrido uma ruptura no tendão do pé direito durante sua participação com a seleção saudita na Copa do Mundo de 2026.

Esse acompanhamento médico faz parte dos preparativos do Al-Hilal para a próxima temporada, no âmbito dos esforços das equipes técnica e médica para recuperar os jogadores lesionados e garantir sua prontidão antes do início das competições oficiais.