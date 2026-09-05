O defensor sofreu uma lesão na coxa direita quando o placar estava em 0 a 0, após pouco mais de meia hora, e permaneceu sentado na área. Rapidamente, seus companheiros sinalizaram que Mane não teria condições de continuar. Para o defensor, entrou na partida Ethan Nwaneri (19), emprestado há poucos dias pelo Arsenal, fazendo assim sua estreia pelo BVB.

Uma ausência mais longa seria duplamente amarga para Mane. Afinal, ele está entre os destaques da pré-temporada na equipe do técnico Niko Kovac (54) e estava no caminho de conquistar uma vaga entre os titulares em sua linha defensiva de três. Na primeira rodada, contra o HSV (2 a 0), ele atuou por 16 minutos e, depois, jogou a partida inteira na vitória por 5 a 0 sobre o Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club, pela Copa da Alemanha.

No duelo com o TSG, Kovac o escalou ao lado de Joane Gadou (19) e Waldemar Anton (30) na formação inicial.

Mane, que se transferiu da Sampdoria Gênova para Dortmund em 2022, sofreu repetidamente com lesões nos últimos anos. No BVB, ele já soma quase 500 dias de ausência e perdeu mais de 75 partidas.

Quem mais desfalca o BVB por lesão?

Com seu novo problema físico, o azar com lesões segue cedo na temporada da Borussia: na primeira rodada, o reforço Giannis Konstantelias (23) sofreu uma ruptura do ligamento cruzado no 2 a 0 contra o HSV. Justin Lerma (18), outra contratação deste verão, trata uma lesão muscular sofrida enquanto defendia a equipe sub-23.

Ramy Bensebaini (31) também convive com problemas nas costelas. Além disso, há ainda os lesionados de longa data Emre Can (32) e Nico Schlotterbeck (26), que atualmente seguem em trabalho de recuperação.

IMAGO

Para o Dortmund, a Bundesliga continua no próximo sábado com um jogo em casa contra o recém-promovido SC Paderborn. Antes disso, na noite de terça-feira, a equipe abre a nova temporada da Champions League no Signal Iduna Park contra o representante espanhol Villarreal.