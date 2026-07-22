Grande apoio a Klopp na missão de salvar a seleção alemã

Herbert Hainer, presidente do Bayern de Munique, manifestou a sua total convicção de que Jürgen Klopp é a figura capaz de recolocar a seleção alemã no rumo certo, após a eliminação precoce do Campeonato do Mundo pela terceira vez consecutiva.

Espera-se que a Federação Alemã de Futebol anuncie, na próxima sexta-feira, a nomeação do antigo treinador do Liverpool como novo diretor técnico da seleção, em substituição de Julian Nagelsmann, que apresentou a sua demissão após a eliminação nos 16 avos de final frente à seleção do Paraguai.

Apesar da rivalidade acesa que marcou os confrontos de Klopp com o Bayern de Munique durante a sua passagem pelo Borussia Dortmund, período em que conquistou o título do Campeonato Alemão duas vezes consecutivas (2011 e 2012) à custa do emblema bávaro, Hainer reafirmou a sua enorme confiança nas capacidades do seu compatriota.

Hainer afirmou, em declarações aos jornalistas esta quarta-feira citadas pela rede "Sky Sport": "Acredito que é um passo muito bom. Quando olhamos para os resultados da seleção nas três últimas edições do Mundial, percebemos que ela precisa de um forte impulso moral e de um recomeço totalmente novo".

O presidente do Bayern de Munique prosseguiu: "Temos uma geração distinta de jogadores, e Jürgen Klopp é o homem indicado para esta fase. Ele alcançou grandes feitos em todas as suas passagens como treinador, com o Mainz, o Dortmund e o Liverpool".

Hainer elogiou a capacidade de Klopp (59 anos) de construir uma relação forte com os adeptos e os jogadores, afirmando: "Ele consegue sempre levar todos consigo, e estou confiante de que fará o mesmo com a seleção nacional".

O presidente do Bayern de Munique descreveu Klopp como "um treinador excecional a lidar com as pessoas nos mais variados níveis", destacando a sua capacidade de convencer os outros das suas ideias, incutir entusiasmo na equipa e extrair o melhor de cada um para que rendam mais de 100% das suas capacidades.

Recorde-se que Klopp, após a sua saída do Liverpool em maio de 2024, assumiu o cargo de chefe do departamento de futebol global do grupo Red Bull, tendo pretendido fazer uma pausa dos treinos, e prevê-se que venha a assinar um contrato com a Federação Alemã que se estenderá até à fase final do Campeonato do Mundo de 2030.