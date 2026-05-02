Graças ao local de nascimento, goleiro holandês pode sonhar com uma transferência de sonho

O AZ decidiu não renovar a opção prevista no contrato de Sem Westerveld, que está chegando ao fim, segundo noticiou o jornal De Telegraaf neste sábado. Com seu status de jogador sem vínculo prestes a se concretizar, o goleiro não tem do que reclamar em termos de interesse. Entre outros, o Athletic Club está de olho em seus serviços.

Como é sabido, o Athletic segue uma estratégia de transferências única. Apenas jogadores nascidos no País Basco podem jogar pelo clube de Bilbao.

Westerveld nasceu há 23 anos em San Sebastián, porque seu pai, Sander, era goleiro do Real Sociedad local na época. O local de nascimento de Sem pode, portanto, render-lhe uma transferência muito especial.

Westerveld cresceu na Espanha, onde seu pai, além da Sociedad, também jogou pelo Real Mallorca e pelo Almería, e por isso se qualifica para obter um passaporte espanhol. Sem Westerveld também domina a língua espanhola, o que poderia facilitar a transferência.

Além do interesse da LaLiga, Westerveld também atrai a atenção de clubes da Bélgica e da Alemanha, embora esses times sejam de um nível claramente inferior. O OH Leuven, time de meio de tabela da Bélgica, e o FC Kaiserslautern, que disputa a 2. Bundesliga, também querem contratar o goleiro.

Se a transferência para o Bilbao ocorrer sem custos, Westerveld não parece poder contar imediatamente com uma vaga no time titular. Unai Simón, o goleiro titular da seleção de Luis de la Fuente, é a escolha indiscutível em San Mamés.

Westerveld passou pela base do AZ, onde representou, entre outras, as categorias Sub-19 e a equipe juvenil. Não chegou a estrear na equipe principal. Westerveld está emprestado até o final da temporada ao MVV Maastricht, onde defende o gol todas as semanas.