Grêmio x Atlético-GO ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (27), pela oitava rodada do Grupo B do Campeonato Brasileiro sub-20; veja como acompanhar na internet

Grêmio e Atlético-GO se enfrentam na tarde desta quinta-feira (27), às 15h (de Brasília), em Eldorado, pela oitava rodada do Grupo B do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do canal do Grêmio, no Youtube.

Na 6ª colocação do Grupo B, com 11 pontos, o Grêmio vem de derrota contra o Palmeiras por 3 a 2. Até o momento, a equipe soma três vitórias, dois empates e duas derrotas. Enquanto o Atlético-GO, com apenas um ponto, é o lanterna da chave. A equipe goiana perdeu seis jogos e empatou uma partida.

Prováveis escalações

Grêmio sub-20: Wendel; Lucas Kawan, Paulo, Viery e José Guilherme; Josué, Thalyson e Jefinho; Rubens, Pedro Clemente e Caio Araújo. Técnico: Mário Henrique.

Atlético-GO sub-20: Marcio Defendi, Renan, Guilherme Alves, Thiago, Daniel, Gustavo Santos, Matheus, Yuri, Samuel, Isaac e Vinicius. Técnico: Lucas Oliveira.

Desfalques

Grêmio

Não há desfalques confirmados.

Atlético-GO

Sem desfalques confirmados.

Quando é?