Gordon revela: “Farioli deixou isso na minha casa. Vou vendê-lo”

Gordon Heuckeroth falou sobre o título do FC Porto em seu programa na Rádio 10. O cantor conhece o técnico do Porto, Francesco Farioli, desde a época em que esteve em Amsterdã.

Farioli foi técnico do Ajax na temporada passada. O treinador italiano alugava uma casa na capital de Gordon. Por isso, este último está chateado por ele ter deixado o clube.

“Farioli foi campeão com o Porto neste fim de semana. Aí eu penso: não deviam ter mandado aquele cara embora, porque assim ele teria comprado minha casa”, brinca ele.

“O engraçado é que, esta semana, abri uma gaveta e lá estavam todas as escalações do Ajax. Vou vendê-las. Isso vale dinheiro”, continua ele.

“Ele é um homem tão bonito. Se eu soubesse disso, ele teria que pagar metade do aluguel e eu teria ido morar ao lado dele”, conclui Gordon com um sorriso.