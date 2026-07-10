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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Gordon: Rashford é um garoto incompreendido... e não tenho medo de competir com ele

Noruega x Inglaterra
Noruega
Inglaterra
Copa do Mundo
Barcelona
M. Rashford
A. Gordon
England

O inglês Anthony Gordon, que acaba de se juntar ao Barcelona, afirmou que tem um ótimo relacionamento com seu compatriota Marcus Rashford, com quem disputa uma vaga na escalação titular do técnico Thomas Tuchel na seleção inglesa.

Gordon revelou que Rashford foi o primeiro a parabenizá-lo após sua transferência para o clube catalão, vindo do Newcastle United.

Gordon e Rashford estão atualmente se preparando com a seleção da Inglaterra para disputar as quartas de final da Copa do Mundo contra a Noruega.

Gordon se juntou ao Barça neste verão, o que levou o time catalão a não exercer a opção de compra de Rashford, que jogou por empréstimo pelo Blaugrana na última temporada.

Em declarações publicadas pelo jornal Mundo Deportivo, Gordon afirmou que sua relação com Rashford é excelente, apesar de ter vindo para ocupar o lugar dele no Barcelona.

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Ele acrescentou: “Rashford me parabenizou assim que me viu. Ele me ajudou muito; estou procurando uma casa e ele me deu informações sobre o clube, o que é muito útil para mim, pois ainda não estive lá”.

Gordon considera que Rashford é “uma pessoa mal compreendida” e o descreveu como alguém humilde, “quase como uma criança”.

Ele destacou: “Ele adora futebol. Está sempre com a bola nas mãos, fazendo jogadas e dribles. É um rapaz incrível, educado e vem de uma boa família”.

Ele acrescentou: “Estamos disputando uma vaga no time, e essa é a natureza do futebol. Nos níveis mais altos, sempre há competição, e isso geralmente me motiva a dar o meu melhor; por isso, não vejo nenhum problema nisso, e tenho certeza de que ele também não vê.”

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