O inglês Anthony Gordon, estrela do Barcelona, afirmou que ficou muito surpreso com seu companheiro espanhol Lamine Yamal, por causa de sua mentalidade.

Gordon acrescentou, durante entrevista ao jornal El País: "Eu esperava que Yamal fosse um jogador bom e talentoso, mas não esperava essa mentalidade. Normalmente, o jogador jovem que possui todo esse talento relaxa na parte defensiva, mas ele pressiona tanto quanto eu, e além disso nunca falta à academia".

E prosseguiu: "E quanto a Rodri? Eu já o conhecia por tê-lo enfrentado, ele é um monstro. Quando está em campo, se perdemos a bola e o adversário lança um ataque, ele está sempre presente. E no ataque, o jogo fica mais lento com a presença dele, o que nos dá tempo e espaço para atacar. É a combinação perfeita".

E destacou: "Como as redes sociais mudaram a vida dos jogadores? Eles passaram a pensar demais na opinião dos outros. O jogador é elogiado de forma exagerada se marca um gol ou dá um passe decisivo, mesmo que tenha feito uma partida ruim. Eu prefiro jogar bem e não marcar; para mim, esse é o futebol de verdade".

E enfatizou: "Pensar antes de marcar? O problema no meu estilo é que, como pressiono o adversário, as pessoas se concentram muito nisso, e acho que a qualidade real do meu nível talvez surpreenda muita gente quando me veem de perto. Isso aconteceu comigo no Newcastle. Eddie Howe me contratou do Everton para que eu corresse e pressionasse. E depois, quando cheguei lá, foi algo como se dissessem: ah, na verdade você é um bom jogador".

E acrescentou: "Sinto que minha inteligência como jogador de futebol é a minha característica que menos recebe o devido reconhecimento. E acho que esse é um dos motivos da minha capacidade de jogar no Barcelona. Porque, se você não for inteligente nesta equipe, está perdido. Você precisa tomar boas decisões o tempo todo, ou vai parecer mal. A inteligência é tomar a decisão certa mais vezes do que aquelas em que não o faz. Talvez eu devesse chutar mais ao gol ou ser um pouco menos generoso, mas isso não faz parte da minha natureza. Tomar a decisão certa me deixa satisfeito".

E concluiu: "Flick me disse que queria que eu viesse, e que eu me encaixo no estilo dele e nas coisas de que ele gosta. Quando você conversa com ele, percebe que tem uma boa personalidade. Ele é calmo e uma boa pessoa. Fala com clareza, e isso me agrada; eu prefiro a franqueza, mesmo que seja dura, e, acima de tudo, eles tinham a melhor equipe, e por isso quis fazer parte deste projeto".

E finalizou: "Fala-se muito sobre Mbappé ou Lamine, mas você sente que as pessoas na Espanha esquecem Harry Kane? Isso acontece em todo lugar. Na Inglaterra só importa a Premier League, e na Alemanha só falam de Kane por causa do Bayern de Munique. Aqui falam de Lamine e Mbappé porque são os melhores. Isso é natural, você só enxerga o que está à sua frente".

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora