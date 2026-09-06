Anthony Gordon precisou de apenas 4 partidas com a camisa do Barcelona no Campeonato Espanhol para confirmar que sua adaptação ao time e à competição foi surpreendentemente rápida, depois de elevar seu total para 4 assistências nos primeiros 4 jogos, colocando-se entre os autores das melhores estreias na história do clube catalão.

De acordo com o jornal espanhol Sport, Gordon se tornou o terceiro jogador do século XXI a dar 4 assistências em seus primeiros 4 jogos no Campeonato Espanhol, atrás de Cesc Fàbregas e Luis Suárez, ambos tendo conquistado esse feito também com a camisa do Barcelona.

A assistência de Gordon no confronto contra o Valencia lhe rendeu sua quarta assistência consecutiva, após ter dado um passe para gol em cada uma de suas quatro primeiras partidas na competição, em um início excepcional do jogador inglês com o time catalão.

Os números de Gordon ganham ainda mais importância quando comparados ao que ele apresentou na temporada passada na Premier League, quando registrou apenas duas assistências em 26 partidas, enquanto conseguiu dobrar esse número em apenas 4 jogos com o Barcelona.

Gordon está a apenas uma assistência da marca de Lionel Messi, depois de o astro argentino ter dado 5 assistências em seus primeiros 4 jogos no Campeonato Espanhol na temporada 2011-2012.

O início forte reflete os principais pontos fortes nos quais Gordon se apoia, representados por sua capacidade de criar superioridade pela ponta e de encontrar seus companheiros nas zonas decisivas, o que o tornou um elemento influente no ataque do Barcelona desde sua primeira aparição.