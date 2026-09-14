O inglês Anthony Gordon está aproveitando seus primeiros meses como jogador do Barcelona, e enxerga que o clube catalão possui um elenco extremamente variado de jogadores, o que torna detê-los uma tarefa muito difícil.

O ponta inglês, que se juntou à equipe catalã durante a janela de transferências de verão, falou aos meios de comunicação do clube sobre o forte início da equipe nesta temporada, destacando de forma especial a variedade de opções ofensivas à disposição do grupo do técnico Hansi Flick.

Gordon disse, segundo publicou o jornal catalão "Sport": "Estou muito feliz; sabemos muito bem do que somos capazes de alcançar. E acredito que será muito difícil nos impedir de marcar".

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Gordon também enxerga que um dos pontos fortes mais notáveis da equipe está em sua capacidade de se adaptar aos diferentes cenários, ao dizer: "Acredito que a principal vantagem desta equipe é nossa capacidade de encontrar uma solução para qualquer situação pela qual passamos durante a partida; por isso, não importa o que o adversário faça, tenho confiança em nossa capacidade de encontrar a solução adequada".

E acrescentou: "Temos características variadas; contamos com dois jogadores que ocupam a posição de armador, que são Fermín López e Dani Olmo, e cada um deles tem um estilo completamente diferente... Além disso, Lamine pode jogar em qualquer posição, e Raphinha oferece um padrão diferente de desempenho, sem contar a presença do Karim e a minha própria. E também temos um elenco variado de meio-campistas; o que nos dá a capacidade de furar qualquer defesa".

Gordon também destacou a profundidade do elenco da equipe catalã após um verão que viu a saída de alguns jogadores de destaque do Barcelona, e observou: "Sei que alguns grandes jogadores saíram — como Ferran, Rashford e Lewandowski —, mas também foram contratados jogadores bons. E agora, sentimos de verdade que somos uma equipe completa".

O jogador inglês enfatizou que o perigo representado pelo Barcelona não se limita apenas aos atacantes, ao dizer: "Como eu disse: os gols podem vir de qualquer posição. O lateral-esquerdo, Gerard Martín, marcou um gol na última partida. E quando isso acontece, a equipe se torna muito mais perigosa".

O forte início ofensivo da equipe surpreendeu o próprio Gordon, que admitiu: "Eu esperava vencer todas as partidas, mas talvez não esperasse marcar cinco gols, então tenho que admitir que não esperava que isso acontecesse. Acredito que fizemos um início de temporada incrível, e se eu dissesse que esperava que marcássemos cinco gols nesse número de partidas, não estaria sendo sincero".

O ponta inglês também explicou como a intensidade das sessões de treino contribui para prepará-lo para as partidas, dizendo: "Para mim, o treino é o que te prepara para as partidas. Quando você treina com intensidade, a própria partida se torna muito mais fácil; porque você enfrenta os melhores jogadores nos treinos e testa essa alta intensidade no desempenho".

E acrescentou: "Você tem que defender e atacar, e todas as tarefas que isso acarreta; e quando chega a hora da partida, você percebe que a equipe adversária não tem jogadores do mesmo nível".

Gordon também faz questão de manter a humildade e o realismo apesar do ótimo início de temporada, ao declarar: "É importante que não nos antecipemos aos acontecimentos nem pensemos no futuro distante; pois nos aguardam duas partidas difíceis antes da pausa, e precisamos nos concentrar na primeira delas".

O jogador inglês enxerga que essa mentalidade foi uma das razões do forte início, ao dizer: "É por isso que acredito que alcançamos o sucesso até agora; porque não caímos na acomodação, e sim não demos trégua aos adversários e impusemos nossa hegemonia. E precisamos continuar seguindo esse caminho".

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