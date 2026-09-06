O Manchester United desperdiçou dois pontos contra o Everton no último segundo (2 a 2). Benjamin Sesko parecia que seria o herói da partida aos 88 minutos, depois de The Toffees terem chegado ao empate cinco minutos antes. Já nos acréscimos, porém, tudo deu errado para a equipe de Michael Carrick: Ainsley Maitland-Niles marcou um golaço e protagonizou um desfecho bizarro.
Com o ex-Ajax Lisandro Martínez entre os titulares, o Manchester United começou seu terceiro jogo de liga na temporada. Antes, havia vencido o Ipswich Town por 5 a 2, enquanto The Red Devils perderam a partida de abertura da temporada por 2 a 0 para o Hull City. Noussair Mazraoui e Joshua Zirkzee começaram no banco, enquanto Matthijs de Ligt ainda não fazia parte da lista de relacionados.
Desde o início, a equipe de Michael Carrick teve muita posse de bola, mas o United não levou real perigo. Aos vinte minutos, Marcus Rashford passou por Merlin Röhl pela ponta e cruzou rasteiro da linha de fundo. Matheus Cunha, que entrava livre, porém, não conseguiu finalizar no gol. Ainda assim, o 0 a 1 estava amadurecendo.
Pouco antes do intervalo, o Everton teve a grande chance de abrir o placar. Apesar da muita posse de bola do Manchester United, Röhl, livre, conseguiu fazer um cruzamento perigoso da ponta para o centroavante Thierno Barry. Barry, no entanto, cabeceou por cima do gol, de perto. Bruno Fernandes ainda quase colocou os visitantes em vantagem, mas Jarrad Branthwaite apareceu duas vezes para atrapalhar.
O Manchester United teve um começo excelente no segundo tempo. Bryan Mbeumo partiu para a jogada individual, não encontrou nenhuma resistência e finalizou já dentro da área, vencendo Jordan Pickford: 0 a 1.
O Everton foi com tudo em busca do empate. Com algumas investidas, o time da casa iniciou sua pressão ofensiva. Dewsbury-Hall teve uma chance claríssima de fazer o 1 a 1 após uma bela jogada de Tyrique George, mas não pegou bem na bola. A partida, naquele momento, já estava completamente aberta, porque o United também buscava com insistência o libertador 0 a 2.
Aos 83 minutos, o Everton enfim chegou ao empate. Após uma boa troca de passes, a bola chegou a George via Hayden Hackney, e ele soltou uma bomba, mandando a bola no ângulo do canto curto: 1 a 1. O Everton não pôde comemorar o empate por muito tempo, porque, aos 88 minutos, o Manchester United voltou a marcar. Luke Shaw passou em velocidade por Bruno Fernandes e depois cruzou na medida para Benjamin Sesko. O atacante cabeceou no contrapé, em direção ao canto mais distante. Pickford ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o 1 a 2.
A equipe de David Moyes voltou a buscar o empate. No último segundo, o Everton ainda teve uma chance. Hackney rolou a bola para trás dentro da área, e o United ainda conseguiu afastar. Ainsley Maitland-Niles ficou com a sobra e depois acertou uma linda curva no ângulo esquerdo, sem dar qualquer chance ao goleiro Senne Lammens: 2 a 2. Festa enorme no Hill Dickinson Stadium após o empate tardio.