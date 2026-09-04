Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Brentford v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Traduzido por

Golpe nos bastidores: Tottenham responde com dureza a Richarlison

Mercado da bola
Tottenham
Richarlison
Premier League
England
Brasil

Qual é a história?

O Tottenham Hotspur deixou de fora o atacante brasileiro Richarlison da sua lista para a disputa da Premier League nesta temporada, depois de o clube decidir não inscrevê-lo entre os 25 jogadores permitidos, diante da sua exclusão dos planos do técnico Roberto De Zerbi.

De acordo com relatos da imprensa britânica, Richarlison esperava retornar ao Everton nos últimos dias da janela de transferências, em busca de recuperar a sua melhor fase no futebol inglês, mas as negociações entre as duas partes não foram concluídas, e o jogador permaneceu no Tottenham apesar do seu desejo de sair.

A decisão de excluí-lo da lista da Premier League acaba complicando ainda mais a situação do atacante brasileiro, que declarou há alguns dias que muitas das decisões relacionadas à sua carreira foram tomadas por outros em seu nome, numa referência à sensação de não ter tido controle total sobre o seu rumo nos últimos anos.

Richarlison não faz mais parte dos planos de De Zerbi para a atual temporada, o que leva o jogador e o clube a buscar uma solução no próximo período, especialmente com a continuidade da abertura do mercado de transferências em alguns campeonatos.

Arábia Saudita e Turquia surgem como dois destinos possíveis para o atacante brasileiro, diante da possibilidade de concretizar a sua transferência para um dos clubes desses países antes do fechamento do mercado por lá, encerrando a sua complicada situação com o Tottenham.

Premier League
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google