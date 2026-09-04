Golpe nos bastidores: Tottenham responde com dureza a Richarlison

O Tottenham Hotspur deixou de fora o atacante brasileiro Richarlison da sua lista para a disputa da Premier League nesta temporada, depois de o clube decidir não inscrevê-lo entre os 25 jogadores permitidos, diante da sua exclusão dos planos do técnico Roberto De Zerbi.

De acordo com relatos da imprensa britânica, Richarlison esperava retornar ao Everton nos últimos dias da janela de transferências, em busca de recuperar a sua melhor fase no futebol inglês, mas as negociações entre as duas partes não foram concluídas, e o jogador permaneceu no Tottenham apesar do seu desejo de sair.

A decisão de excluí-lo da lista da Premier League acaba complicando ainda mais a situação do atacante brasileiro, que declarou há alguns dias que muitas das decisões relacionadas à sua carreira foram tomadas por outros em seu nome, numa referência à sensação de não ter tido controle total sobre o seu rumo nos últimos anos.

Richarlison não faz mais parte dos planos de De Zerbi para a atual temporada, o que leva o jogador e o clube a buscar uma solução no próximo período, especialmente com a continuidade da abertura do mercado de transferências em alguns campeonatos.

Arábia Saudita e Turquia surgem como dois destinos possíveis para o atacante brasileiro, diante da possibilidade de concretizar a sua transferência para um dos clubes desses países antes do fechamento do mercado por lá, encerrando a sua complicada situação com o Tottenham.