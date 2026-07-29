O Barcelona sofreu um duro golpe em sua tentativa de contratar um novo atacante durante a atual janela de transferências de verão.

O atacante polonês Robert Lewandowski deixou as fileiras do Barcelona após o fim da temporada passada, e seu nome foi associado à contratação do argentino Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, para substituí-lo na próxima temporada.

Com a recusa do clube da capital espanhola em abrir mão de seu atacante argentino, o clube catalão começou a procurar um novo atacante, e a escolha recaiu sobre o francês Eli Junior Kroupi, atacante do Bournemouth.

Mas o desejo do Barcelona de contratar Kroupi esbarrou na recusa do Bournemouth em liberá-lo, antes que o jogador sofresse uma lesão que o deixará afastado dos gramados por um longo período.

A rede "The Athletic" afirmou que Kroupi sofreu uma lesão no pé durante a pré-temporada de preparação para a nova temporada, que a equipe disputou na Áustria no período recente, retornando à Inglaterra para se submeter aos exames médicos necessários.

Os exames revelaram que o jogador de 20 anos precisava de uma cirurgia, à qual já se submeteu nesta quarta-feira, confirmando-se sua ausência dos gramados por um período que varia de 3 a 4 meses.

Dessa forma, Kroupi só voltará aos treinos em outubro ou novembro deste ano, o que significa que perderá uma grande parte da temporada, algo que complica sua transferência para um novo clube.

O atacante francês apresentou grandes atuações com o Bournemouth desde que se transferiu para o clube, vindo do Lorient no verão passado, tendo disputado 35 partidas, nas quais marcou 13 gols.

Os gols de Kroupi contribuíram para a classificação do Bournemouth à Liga Europa, após terminar na sexta posição na tabela de classificação da Premier League inglesa, sob o comando do treinador espanhol Andoni Iraola, antes de ser substituído pelo alemão Marco Rose depois de sua transferência para o Liverpool.