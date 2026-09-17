O Sevilla perde uma de suas principais apostas da janela de transferências de verão, isso antes de receber o Barcelona, no próximo sábado, pela sétima rodada de La Liga.
O jornal Sport informou que Lucas Stassin não poderá disputar a partida contra o Barça, no estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, depois de sofrer uma lesão diante do Deportivo La Coruña.
O departamento médico do clube andaluz informou, nesta quinta-feira, que o atacante belga sofre de uma lesão miofascial no músculo adutor longo da perna direita, e que o tempo de sua ausência será definido de acordo com a evolução do quadro.
O Sevilla ainda não anunciou o período de afastamento, mas a ausência de Stassin já está confirmada para o confronto contra a equipe do treinador Hansi Flick.
O atacante belga chegou neste verão, vindo do Saint-Étienne, em uma das principais contratações do Sevilla, com o clube andaluz pagando 2,5 milhões de euros pelo empréstimo, além de uma opção de compra no valor de 25 milhões de euros ao fim da temporada. Seu início correspondeu às expectativas, já que Stassin marcou em sua estreia contra o Espanyol, tornando-se o jogador mais jovem na história do Sevilla no século 21 a marcar um gol em sua primeira partida com a equipe.
A lesão de Stassin obriga o treinador Luis García a buscar alternativas para ocupar a posição de centroavante, sendo Rubén Vargas — Rubi Ori — e Isaac Romero as duas opções mais destacadas para substituí-lo diante da equipe catalã.
Além disso, o Sevilla acompanha a situação de Kike Salas, que não participou dos treinos de quinta-feira por causa de uma contusão sofrida no estádio Riazor. O zagueiro fará treinos individuais específicos nesta sexta-feira, e seu quadro definirá se ele terá condições de estar disponível para a partida.
A equipe andaluza também não poderá contar com Vargas, Sangante e Marcão, o que significa que o treinador Luis García entrará no confronto contra o Barcelona com diversas ausências importantes.
Apesar do revés representado pela lesão de Stassin, o Sevilla chega ao jogo com confiança, após o bom início de temporada. O capitão Gabriel Suazo garantiu que a equipe tem uma ideia clara sobre a forma como disputará o confronto contra o Barcelona, afirmando à mídia oficial do clube: "Acreditamos em uma ideia, e vamos mantê-la, estamos convencidos dela cem por cento, e conhecemos nossos pontos fortes e fracos".
Suazo também elogiou a mentalidade da equipe andaluza e avisou que o Sevilla entrará em campo com o mesmo espírito com que se apresentou nas primeiras rodadas: "11 guerreiros que entram em campo para dar tudo o que têm".
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