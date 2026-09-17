O Barcelona sofreu um duro golpe antes do confronto com o Sevilla, depois que os exames médicos aos quais o goleiro Joan García foi submetido nesta quinta-feira confirmaram que ele sofre de uma lesão no menisco do joelho direito, que o afastará dos gramados por cerca de 3 semanas.

O técnico Hansi Flick foi obrigado a substituir García no intervalo da partida contra o Racing Santander pelo Campeonato Espanhol, na noite da última quarta-feira, que terminou com a vitória da equipe catalã por 7 a 2, colocando em campo o polonês Wojciech Szczęsny.

Segundo os relatos que surgiram ontem, a lesão foi o motivo da substituição de García. Enquanto o goleiro tentava recuperar uma bola que saiu de campo no fim do primeiro tempo, ele escorregou na grama sintética molhada, o que provocou um movimento anormal e uma leve torção no tornozelo.

O Barcelona afirmou em comunicado publicado em sua conta oficial na plataforma "X", nesta quinta-feira, que García sofre de leves dores no joelho direito, e que a evolução da lesão determinará sua disponibilidade para atuar.

Segundo o jornal "As", os exames revelaram uma lesão do goleiro no menisco do joelho direito, o que significa sua ausência na partida contra o Sevilla, marcada para sábado, devendo recuperar sua condição após o período de paralisação para as datas Fifa.

O calendário de jogos favoreceu o Barcelona desta vez, já que o período de ausência de García coincidirá com a paralisação para as datas Fifa e, portanto, o goleiro só ficará de fora do confronto contra o Sevilla, antes de ficar disponível para atuar diante do Getafe no estádio "Camp Nou", no próximo dia 10 de outubro.

A natureza da lesão também foi motivo de alívio para o departamento médico do Barcelona, especialmente porque a lesão foi no joelho direito, e não no esquerdo, no qual o goleiro passou por uma cirurgia há um ano.

A lesão atual é considerada menos grave, já que García não precisa de intervenção cirúrgica, de acordo com o que os exames mostraram, limitando seu programa à recuperação e ao retorno gradual aos gramados.

Szczęsny diante de um teste repetido: será que dá certo desta vez?

Diante da ausência de García, todos os indícios apontam para que Hansi Flick volte a contar com o goleiro polonês Wojciech Szczęsny para defender a meta do Barcelona diante do Sevilla no sábado.

Esse cenário traz de volta alguns pontos de interrogação para a torcida da equipe catalã, especialmente após a atuação que Szczęsny apresentou na última partida contra o Racing Santander, na qual cometeu um erro no segundo gol do adversário, depois de perder a bola de uma maneira que provocou amplas críticas.

O que aumenta as preocupações é que esse cenário se repetiu na temporada passada, quando García se lesionou antes do confronto com o Sevilla no estádio "Ramón Sánchez Pizjuán", e Szczęsny sofreu quatro gols na ocasião, fazendo o Barça sair derrotado por 4 a 1, na primeira derrota da equipe naquela altura.

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