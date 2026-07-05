Orlando Gil, goleiro da seleção do Paraguai, respondeu às críticas dirigidas ao estilo de jogo de seu país, após uma discussão com o astro francês Kylian Mbappé ao final da partida entre as duas seleções nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O goleiro havia acertado o atacante francês com a bola, pois este ignorou sua tentativa de apertar a mão após o apito final.

Gil foi eleito o melhor jogador da partida, que Mbappé decidiu a favor da França com um pênalti.

De acordo com o jornal espanhol “AS”, o incidente começou quando Gil se dirigiu a Mbappé para cumprimentá-lo logo após o término da partida, mas o atacante o ignorou. O goleiro reagiu jogando a bola nas costas do adversário, gesto que o astro do Real Madrid também ignorou, continuando a comemorar a vitória com grande raiva.

O jornal reproduziu as declarações do goleiro Gil, que disse sem rodeios: “Estendi a mão para parabenizá-lo, mas ele não me deu a mínima atenção; na verdade, passei por um momento de muita raiva. Foi só isso, e depois me acalmei. Só quero parabenizá-lo, porque eles fizeram uma campanha fantástica e são candidatos ao título”.

Nesse mesmo contexto, Gil comentou as críticas à abordagem tática da seleção do Paraguai sob o comando do técnico Gustavo Álvaro, dizendo: “Isso é futebol, e se eles não estão acostumados com isso, o que podemos fazer? O Paraguai é assim: somos uma seleção muito dura e forte fisicamente, e queríamos marcar presença em campo e mostrar nossa garra. Se a bola passa, o jogador não passa, e acho que a equipe teve um bom desempenho.”

Gil, de 26 anos, consolidou sua posição como um dos principais goleiros do torneio após sua atuação fantástica na disputa de pênaltis contra a Alemanha e suas inúmeras defesas que neutralizaram o perigo da França durante toda a partida.